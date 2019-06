Bogdan Andone a fost prezentat la FCSB. Gigi Becali: ”Uite ce față smerită are Andone. Asta-l recomandă!”

Gigi Becali a fost, ca de obicei, extrem de savuros: ”Hristos a înviat! Am făcut această conferință și vreau să vorbesc în mare despre ce se va întâmpla în viitor și să-l prezint pe Bogdan Andone. Se va schimba puțin apariția mea. Nu e bine să apar așa mult. Nu o să mai fie așa.

Puteți să mă sunați la bucurie. Am 61 de ani, gata! Ajunge! Nu mai sunt cal de bătaie. Luați pe altul.

Să revenim la oile noastre. Vă spun cum e Bogdan Andone. Nu e vorba că a zis Șumudică sau MM Stoica. Vorbeam zilnic cu MM și el zicea că Andone face totul. Eu am băgat la cap. I-am zis să stea liniștit că avem antrenor, pe Bogdan Andone. Știam că o să vină.

Aveam un plan de rezerve. Încă îl sună antrenorii pe Luțu. Nu m-am gândit niciodată la un antrenor străin. Vreau echipă românească și antrenor român. Așa vreau, e via mea!

De Edi Iordănescu nu mă intrebați. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Dumnezeu l-a pus pe Bogdan Andone, i-a deschis drumul! Am înțeles de la MM că Edi are clauză de 150.000 și nu vrea să plătească. Bogdan Andone este antrenorul echipei. Își va alege secundul.

Nu cred că mai aduc jucători, că nu am ce! Dacă vrea un jucător, îi aduc! Dar să răspundă pentru el. Eu vreau bani: campionat, Europa League”.

Noul antrenor al FCSB, Bogdan Andone, este prezentat oficial in cadrul unei conferinte de presa sustinuta de finantatorul echipei, Gigi Becali (in Imagine), alaturi de directorul sportiv al formatiei, Mihai Stoica, miercuri, 5 iunie 2019, in Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO



”Dacă sapă via și îmi dă vin bun, îi sărut mâna! Dacă nu, vine patronul și dă bătaie”

Latifundiarul din Pipera l-a avertizat pe Bogdan Andone: ”Dacă face treaba bine, sapă și face struguri și îmi dă vin bun, din care gust și îmi place, adică ne califică în Europa League și eu iau 10-15 milioane, îi mulțumesc. Îi sărut mâna dacă îmi dă vin bun. Dacă nu, vine stăpânul și dă bătaie. Asta e filosofia mea. Nu poți să-l cerți pe Becali.

Dacă Andone mă duce în Europa League și îmi aduce bani, adică vin bun, mai stă un an. Nu vedeți că în România nu bea nimeni vin? Sunt struguri acri. Dacă-mi nu dai vin, vine alt antrenor. La mine contează să-mi aduci bani.

Nu vedeți că am coeficient bun? Am găsit aici un coeficient UEFA, așa cum nu mă pricep eu la fotbal. Am ajuns pe locul 7 la coeficient.

Nu știu ce a fost în capul lui Dică! Poate a fost un exces de orgoliu al meu că am zis că l-am sunat ca să stea pe baricade. A zis că se duce la FC Argeș. A fost norocul lui Andone. Cred că a fost orgoliu, că nu mi-a zis din prima.

Uite ce față smerită are Andone. Asta-l recomandă! Vreau să lucrez cu oamenii buni. Dacă nu sunt eu smerit, măcar să fie oamenii mei.

Man, Coman și Moruțan sunt aripile mele. Ei sunt vinul meu. Eu vreau vin de calitate. Ei sunt jucători de bani mulți. Vând tot! Că vreau bani. Dar să merite. Dacă mi se dau 30-40 de milioane pe Man, îl vând!

Am vrut să-l iau pe Cestor. L-am întrebat pe Bogdan și mi-a zis că nu-l vrea. Și gata, la revedere! M-a convins și am zis că nu-l iau. A fost prea vehement. A zis că nu-i trebuie. Dacă face față la CFR, să vedeți ce pățește Bogdan!

Nu fac nicio schimbare! Îl las să facă tot o perioadă. Dacă nu merge căruța cum trebuie, dacă nu ies strugurii bine, nu-l mai las”, a declarat Gigi Becali astăzi.

Bogdan Andone: ”Nu poți face treabă cu yesmeni”

Bogdan Andone: ”Am primit vestea cu încredere, cu entuziasm. Mai aveam un an sub contract ca secund. E o mare provocare și sunt convins că vom face o echipă puternică. Vrem o echipă agresivă care să încerce să câștige cât mai multe meciuri.

Ce mă recomandă? Trebuie să-i întrebați pe domnul Stoica sau pe alții care au lucrat cu mine. Ei vă pot spune de ce au făcut această alegere. Să lucrez cu Șumudică a însemnat o experiență importantă.

Vreau să îmi fac munca cât mai bine, asta vreau și de la jucători. Psihic sunt puternic și nu îmi fac probleme.

La echipele mele am jucat 4-3-3. Îmi place ideea și filozofia lui Hagi și am încercat s-o implementez. Lucrurile au mers bine și foarte bine. Voi încerca să implementez această tactică.

E un lot foarte bun. Sunt jucători tineri, cu calități, și jucători cu experiență. Sper să facem un mix bun.

Obiectivele sunt normale pentru FCSB și sunt sigur că vom începe cu dreptul. Pas cu pas, sunt convins că ne vom găsi ritmul.

Criticile aduc progres! Tocmai de aceea le cer colaboratorilor să spună tot. Dacă ai un «yesman» lângă tine, nu am nimic de câștigat. Orice critică naște o dezbatere”, a spus și noul antrenor al lui FCSB, Bogdan Andone.

Mihai Stoica: ”A fost ideea patronului, n-am nicio treabă”

Mihai Stoica s-a dezis de alegerea făcută. ”L-am cunoscut pe Bogdan ca jucător. A fost cel mai scump transfer pe care l-am făcut la Oțelul Galați. În câteva luni a fost numit căpitan. Ca om, am o părere foarte bună despre el.

Am fost surprins cât a crescut din punct de vedere al antrenoratului. Era normal să-i spun patronului. Lumea trebuie să înțeleagă asta. Eu nu am nicio legătură cu numirea lui, a fost ideea patronului. Eu am acceptat-o.

Bogdan se va impune în vestiar. Nu am nicio temere. Am vorbit mereu cu jucătorii, trebuie să le dai personalitate acestora.

Bogdan știe ce spune, are multă substanță. Am întâlnit antrenori care vorbeau din cărți, dar se vedea că sunt rupți de realitate. Andone este ancorat în realitate”.

