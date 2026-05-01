Oraș cât Ciucul și eroul Wallmark

HC Fribourg-Gottéron, formație din vestul Elveției, dintr-un oraș cât Miercurea Ciuc, leagănul hocheiului românesc, a scris istorie, devenind pentru prima dată campioană a Elveției la hochei pe gheață.

Club înființat în 1937, HCF-G nu deținea niciun trofeu, în afara titlului la turneul internațional Spengler Cup (2024). Echipa a jucat în Liga Națională (prima divizie) din 1980 și nu mai câștigase niciodată titlul.

Ajungând în finală de 4 ori până acum, dar fără a câștiga niciodată, Fribourg-Gottéron a devenit a cincea echipă din Elveția francofonă încoronată campioană, după La Chaux-de-Fonds, Bienne, Genève-Servette și Villars.

Într-un meci decisiv disputat împotriva la Davos, la mult titrata echipă locală, care dominase sezonul regular. „Dragonii” din Fribourg au câștigat cu 3-2 în prelungiri, grație unui gol decisiv marcat de atacantul suedez Lucas Wallmark (30 de ani). Victorie, care a redus la tăcere cei 6.500 de spectatori, a pus capăt unei așteptări de 46 de ani de la promovarea echipei în prima ligă.

Cu 31 de titluri, fondat în 1921 Davos este unul dintre cele mai de succes cluburi de hochei din Europa Dominația lor se întinde de la începutul secolului al XX-lea (primul titlu în 1926) până în epoca modernă (ultimul în 2015).

Fribourg a început tare, deschizând scorul în minutul 3, prin Borgström, după o superioritate numerică. Davos a egalat rapid prin Reber și a preluat conducerea, gol Dahlbeck, echipa gazdă nu a reușit să își păstreze avantajul. Zadina a adus egalarea pentru Freiburg în minutul 49, trimițând meciul în prelungiri, unde Wallmark a decis (min. 66).

Rezulatele finalei, disputat după sistemul cel mai bun din 7 meciuri

30 aprilie: Davos – Fribourg 2-3 după prelungiri
28 aprilie: Fribourg – Davos 2-1 după prelungiri
26 aprilie: Davos – Fribourg 5-4 după prelungiri
24 aprilie: Fribourg – Davos 0-1
22 aprilie: Davos – Fribourg 2-3 după prelungiri
20 aprilie: Fribourg – Davos 1-3
18 aprilie: Davos – Fribourg 2-3

HC Davos v HC FribourgIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

30.000 din 40.000 pe stradă

Aproximativ 30.000 de fani au sărbătorit la Fribourg, la un public viewing organizat în jurul arenei locale BCF-Arena. Orașul are în jur de 40.000 de suflete.

Toate biletele pentru această vizionare publică au fost epuizate în câteva minute, chiar dacă clubul percepuse o taxă (circa 5 euro), în timp ce pentru meciurile anterioare locurile fuseseră gratuite.

La sfârșitul meciului, au fost declanșate dispozitive pirotehnice, dar nimeni nu a fost rănit și nu au existat pagube, a precizat poliția.

Barurile au rămas deschise până în zori

Prefectura acordase populației o „noapte gratuită” în cazul unei victorii a Dragonilor. Prin urmare, barurile au fost autorizate în mod excepțional să rămână deschise până în zori.

Pentru Fribourg, acest titlu reprezintă mai mult decât o simplă victorie. Este finalul unui „blestem” care a ținut echipa departe de trofeu timp de aproape jumătate de secol.

Antrenorul suedez Roger Rönnberg a reușit această performanță încă din primul său sezon la echip, iar căpitanul Julien Sprunger, 40 de ani, și-a încheiat cariera cu un moment de glorie.

Fribourg va sărbători din nou sâmbătă cu o paradă organizată în onoarea noilor campioni elvețieni în fața catedralei.

Am spus că, dacă Gottéron devine campioană, voi lua Rolba (n.r. mașina de făcut gheața) ca să aduc Cupa de la patinoar la catedrală. Și așa voi face! – Christoph Bertschy, atacant Fribourg

  • BCF-Arena din Fribourg, circa 10.000 de locuri, va găzdui, alături de Zurich, meciurle Campionatului Mondial de hochei pe gheață, grupa de elită, începând cu 15 mai.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sute de mii de lei acordați ilegal, sub formă de sporuri, în spitale din România. Mecanismele folosite de directori
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
Unica.ro
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
GSP.RO
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Avantaje.ro
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Alte știri

Mario Scurtu, elevul olimpic din Târgu Jiu, căruia pasiunea pentru astrofizică i-a adus o bursă integrală la Harvard: „A început la 3 ani. Mama îmi arăta diferite stele și am devenit curios”
Știri România 10:34
Mario Scurtu, elevul olimpic din Târgu Jiu, căruia pasiunea pentru astrofizică i-a adus o bursă integrală la Harvard: „A început la 3 ani. Mama îmi arăta diferite stele și am devenit curios”
Ce riscuri ascund micii consumați în exces de 1 Mai, în combinație cu berea: avertismentul medicilor pentru minivacanță
Știri România 09:43
Ce riscuri ascund micii consumați în exces de 1 Mai, în combinație cu berea: avertismentul medicilor pentru minivacanță
Parteneri
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Adevarul.ro
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Cristi Balaj l-a criticat pe Danny Makkelie: “Unii iubeau curcubeul şi se plimbau doar în zone cu soare”. Dezvăluiri incredibile despre delegările UEFA
Fanatik.ro
Cristi Balaj l-a criticat pe Danny Makkelie: “Unii iubeau curcubeul şi se plimbau doar în zone cu soare”. Dezvăluiri incredibile despre delegările UEFA
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Financiarul.ro
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Gemenii Roxanei Nemeș au împlinit 7 luni. Imagini emoționante cu Ania și Zain. „Câtă ambiție și determinare pot avea”
Stiri Mondene 10:12
Gemenii Roxanei Nemeș au împlinit 7 luni. Imagini emoționante cu Ania și Zain. „Câtă ambiție și determinare pot avea”
Cum au apărut Radu Vâlcan și Adela Popescu în casa de la Monaco a Mihaelei Rădulescu. Imagini rare cu cei trei. „O întâmplare minunată”
Stiri Mondene 09:22
Cum au apărut Radu Vâlcan și Adela Popescu în casa de la Monaco a Mihaelei Rădulescu. Imagini rare cu cei trei. „O întâmplare minunată”
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Destinația unică în lume de unde poți vedea în același timp patru țări. A devenit o atracție turistică
ObservatorNews.ro
Destinația unică în lume de unde poți vedea în același timp patru țări. A devenit o atracție turistică
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Parteneri
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.ro
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
GSP.ro
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Parteneri
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Mediafax.ro
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Promo
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Mediafax.ro
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
O șoferiță a scufundat un autobuz cu pasageri în Sena după ce a lovit o mașină parcată și a ieșit de pe șosea
KanalD.ro
O șoferiță a scufundat un autobuz cu pasageri în Sena după ce a lovit o mașină parcată și a ieșit de pe șosea

Politic

Ce a răspuns Sorin Grindeanu despre suspendarea lui Nicușor Dan. Replica pentru Ilie Bolojan
Politică 06:10
Ce a răspuns Sorin Grindeanu despre suspendarea lui Nicușor Dan. Replica pentru Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu a spus dacă își va da demisia din fruntea PSD în cazul în care moțiunea de cenzură e respinsă. Întrebarea despre AUR la care a refuzat să răspundă
Politică 30 apr.
Sorin Grindeanu a spus dacă își va da demisia din fruntea PSD în cazul în care moțiunea de cenzură e respinsă. Întrebarea despre AUR la care a refuzat să răspundă
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Thomas Neubert a explicat gestul soției sale de a-l ironiza pe Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB: „Îi fierbe mai repede sângele”
Fanatik.ro
Thomas Neubert a explicat gestul soției sale de a-l ironiza pe Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB: „Îi fierbe mai repede sângele”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea