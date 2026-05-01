Oraș cât Ciucul și eroul Wallmark

HC Fribourg-Gottéron, formație din vestul Elveției, dintr-un oraș cât Miercurea Ciuc, leagănul hocheiului românesc, a scris istorie, devenind pentru prima dată campioană a Elveției la hochei pe gheață.

Club înființat în 1937, HCF-G nu deținea niciun trofeu, în afara titlului la turneul internațional Spengler Cup (2024). Echipa a jucat în Liga Națională (prima divizie) din 1980 și nu mai câștigase niciodată titlul.

Ajungând în finală de 4 ori până acum, dar fără a câștiga niciodată, Fribourg-Gottéron a devenit a cincea echipă din Elveția francofonă încoronată campioană, după La Chaux-de-Fonds, Bienne, Genève-Servette și Villars.

Într-un meci decisiv disputat împotriva la Davos, la mult titrata echipă locală, care dominase sezonul regular. „Dragonii” din Fribourg au câștigat cu 3-2 în prelungiri, grație unui gol decisiv marcat de atacantul suedez Lucas Wallmark (30 de ani). Victorie, care a redus la tăcere cei 6.500 de spectatori, a pus capăt unei așteptări de 46 de ani de la promovarea echipei în prima ligă.

Cu 31 de titluri, fondat în 1921 Davos este unul dintre cele mai de succes cluburi de hochei din Europa Dominația lor se întinde de la începutul secolului al XX-lea (primul titlu în 1926) până în epoca modernă (ultimul în 2015).

Fribourg a început tare, deschizând scorul în minutul 3, prin Borgström, după o superioritate numerică. Davos a egalat rapid prin Reber și a preluat conducerea, gol Dahlbeck, echipa gazdă nu a reușit să își păstreze avantajul. Zadina a adus egalarea pentru Freiburg în minutul 49, trimițând meciul în prelungiri, unde Wallmark a decis (min. 66).

Rezulatele finalei, disputat după sistemul cel mai bun din 7 meciuri

30 aprilie: Davos – Fribourg 2-3 după prelungiri

28 aprilie: Fribourg – Davos 2-1 după prelungiri

26 aprilie: Davos – Fribourg 5-4 după prelungiri

24 aprilie: Fribourg – Davos 0-1

22 aprilie: Davos – Fribourg 2-3 după prelungiri

20 aprilie: Fribourg – Davos 1-3

18 aprilie: Davos – Fribourg 2-3

30.000 din 40.000 pe stradă

Aproximativ 30.000 de fani au sărbătorit la Fribourg, la un public viewing organizat în jurul arenei locale BCF-Arena. Orașul are în jur de 40.000 de suflete.

Toate biletele pentru această vizionare publică au fost epuizate în câteva minute, chiar dacă clubul percepuse o taxă (circa 5 euro), în timp ce pentru meciurile anterioare locurile fuseseră gratuite.

La sfârșitul meciului, au fost declanșate dispozitive pirotehnice, dar nimeni nu a fost rănit și nu au existat pagube, a precizat poliția.

Barurile au rămas deschise până în zori

Prefectura acordase populației o „noapte gratuită” în cazul unei victorii a Dragonilor. Prin urmare, barurile au fost autorizate în mod excepțional să rămână deschise până în zori.

Pentru Fribourg, acest titlu reprezintă mai mult decât o simplă victorie. Este finalul unui „blestem” care a ținut echipa departe de trofeu timp de aproape jumătate de secol.

Antrenorul suedez Roger Rönnberg a reușit această performanță încă din primul său sezon la echip, iar căpitanul Julien Sprunger, 40 de ani, și-a încheiat cariera cu un moment de glorie.

Fribourg va sărbători din nou sâmbătă cu o paradă organizată în onoarea noilor campioni elvețieni în fața catedralei.

Am spus că, dacă Gottéron devine campioană, voi lua Rolba (n.r. mașina de făcut gheața) ca să aduc Cupa de la patinoar la catedrală. Și așa voi face! – Christoph Bertschy, atacant Fribourg

BCF-Arena din Fribourg, circa 10.000 de locuri, va găzdui, alături de Zurich, meciurle Campionatului Mondial de hochei pe gheață, grupa de elită, începând cu 15 mai.

