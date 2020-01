De Daria Maria Diaconu,

Incidentul a avut loc în calificările pentru primul tur de la Australian Open.

Elliot Benchetrit i-a cerut unei fete de mingi aflată în apropierea lui să-i decojească o banană, lucru care l-a deranjat pe arbitrul meciului.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. Im glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG