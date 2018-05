Fostul fotbalist Vasile Caciureac, 55 de ani, care a jucat pentru Baia Mare în acea finală istorică, crede că Hermannstadt nu este victimă sigură în fața Craiovei, locul 3 în Liga 1.

”Spre deosebire de finala noastră cu Dinamo de acum 36 de ani, când Baia Mare nu avea nicio șansă, consider că nu este diferență mare între finalistele de duminică. Părerea mea, că Hermannstadt are șanse 40 la sută, iar Craiova 60 la sută. Sibienii au prins curaj după ce au eliminat Steaua, și sunt capabili să producă surpriza”, a pronosticat fostul atacant, ce a mai trecut pe la Rapid și Petrolul Ploiești, dar care a ratat transferul la Sportul Studențesc din motive estetice.

Caciureac, un puști de 19 ani, la vremea finalei cu Dinamo, a rememorat pentru Libertatea: ”Nu aveam cum să câștigăm cupa. Noi venea din B, tocmai promovasem, exacat ca Hermannstadt acum, iar Dinamo era campioană. Avea o echipă fantastică. Cu o apărare beton și un atac senzațional. Îmi amintesc, după pauză am condus cu 2-1, și ne făceam iluzii. Am avut promisă o primă foarte mare, nu mai țin minte cât, dar erau mulți bani. Cred că ne puteam cumpăra o Dacie, cam așa ceva. Ne-au promis mulți bani, pentru că știau că oricum nu-i luăm (râde). Calificarea în finală a reprezentat o performanță istorică pentru orașul Baia Mare. După aceea, am jucat în Cupa Cupelor cu Real Madrid, 0-0 acasă, și 2-5 pe Bernabeu”.

Vasile Caciureac a ajuns la FC Baia Mare de la CIL Sighetu Marmarției, ca un atacant de perspectivă. ”Antrenorul Paul Popescu era foarte sever. Înaintea meciului cu U Cluj, din optimile Cupei României, m-a văzut râzând. Glumeam cu colegul meu Koller. Nea Paul m-a luat imediat la rost: ”De ce râzi, nu ști că avem meci azi?”. Eram titular, iar când am ajuns la stadion m-a scos din echipă”.

FC Hermannstadt poate deveni prima echipă din liga secundă care câștigă Cupa României, după 43 de ani. În 1975, Rapid București, pe atunci în a doua divizie, învingea în ultimul act pe Universitatea Craiova.

Finala Cupei României, 1981-1982

Dinamo București – FC Baia Mare 3-2

Au marcat: P. Iordache 43′, Dudu Georgescu 58′, 63/ Dragomirescu 48′, Koller 48′ (pen.)

Stadionul 23 August, București. Spectatori: 15.000

Arbitru: Sever Drăgulici (Turnu Severin)

DINAMO: Moraru – M. Ion, Dinu, Bumbescu, Stredie, Mulțescu, Dudu Georgescu, Custov, Iordache, Văetuș, Orac. Antrenor: Valentin Stănescu

FC BAIA MARE: V. Moldovan – Szepi, Borz, Tătăran, Koller, Cr. Ene, Pamfil, Sabău, Dragomirescu, Buzgău (65′ Caciureac), Rozsnai. Antrenor: Paul Popescu

Echipe de ligă secundă care au mai cucerit trofeul au fost Metalul Reșița (1954), Sticla Turda (1971), Chimia Rm. Vâlcea (1973) și Rapid București (1975).

