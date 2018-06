Gavril Bîrjac, fostul șef al arbitrilor din județul Sălaj, și fiul său, Ștefan Bîrjac, au fost delegați la meciul Largiana Românași – Recolta Agrij. În Sălaj, astfel de evenimente nu sunt o noutate.

Cei doi locuiesc chiar în Românași! Scandalul pornit la meciul din penultima etapă a Ligii V, Seria Vest, din județul Sălaj, a fost pornit de gazde, adică fix cei din comuna celor doi oficiali ai meciului.

La pauză, scorul era 2-2. La zece minute de la reluare, oaspeții au primit un penalty, moment în care Paul Tudoran, căpitanul gazdelor, cel acuzat că ar fi făcut henț în careu, l-a lovit pe arbitru cu pumnul în stomac!

Agresorul a fost eliminat, iar arbitrul a continuat meciul. Meciul a continuat într-o notă dură, fiind eliminați Chichișan (Largiana) și Recican (Recolta).

În minutul 85, a fost eliminat și Marius Pop, de la Largiana, care a început să-i înjure pe arbitru și pe observator. Gavril Bîrjac și-a uitat rolul de observator și l-a înjurat și el pe Pop. Până la urmă, Pop l-a strâns de gât pe observator, iar meciul s-a întrerupt în minutul 85!

“Delegarea celor doi oficiali, fiu-tată, la acest meci a fost total neinspirată. Nu aveau îi ce să caute la acest meci considerat de noi grad zero, deoarece sunt din comună. Cu toate acestea, localnicii ştiu că domnul Gavril Bârjac a fost tot timpul cu Agrijul, deşi dânsul a fost şi viceprimar la Românaşi! Fiul său a dat un penalty gratuit şi o eliminare la scorul 2 – 2. De acolo s-a stricat jocul. Apoi a mai dat încă două roșii și partida era compromisă. După ceva timp, observatorul a plecat de la zona spectatorilor până în faţa băncilor de rezerve şi a incitat jucătorii noştri. A vorbit şi urât domnul observator!? Sigur, a fost urât din partea noastră să îl prindem de gât, dar credem că a venit special către banca noastră, ca să provoace incidente”, ne-a declarat Andrei Cristian Traian, delegatul de la Largiana şi, totodată, administratorul public al comunei Românaşi.

Marius Pop – jucător Largiana: “Da. L-am prins de gât, dar nu aş fi putut crede că un observator poate înjura un jucător!?”

Unul dintre “eroii” partidei a fost jucătorul Marius Pop de la Largiana, care a fost titular şi care nu a avut nicio problemă în prima repriză, deşi scorul era 2 – 2. După ce a acuzat arbitrul de mai multe greşeli, acesta a solicitat schimbare şi a părăsit suprafaţa de joc. De lângă băncile de rezerve, Marius Pop a tot protestat împotriva oficialilor. Scandalul a escaladat după ce observatorul a venit în zona băncilor de rezerve şi a început să se implice în discuţii.

“Într-adevăr, după ce arbitrul a făcut mai multe gafe, ne-am enervat. Eu am înjurat pe arbitrul, dar şi pe observator, deoarece am ştiu de la început că au venit să facă revoluţie aici. Nu aş fi putut crede că un observator poate înjura un jucător!? Ne-am înjurat ca la uşa cortului!? M-a jignit de mai multe ori, iar la un moment dat nu am mai putut şi l-am prins de gât. Şi atunci, ar fi vrut să riposteze, dar probabil şi-a adus aminte că e observator”, este uimitoarea declaraţie a jucătorului Marius Pop.