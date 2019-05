Cele șase motive pentru care echipele din Anglia au dominat sezonul de cupe europene

Resurse financiare uriașe. Premier League este cel mai bogat campionat din Europa, fiecare echipă având bugete considerabile. Este suficient să amintim că cele 20 de cluburi din primul eșalon fotbalistic din Insulă împart 2,27 miliarde de euro din drepturile de televizare a meciurilor, ceea ce înseamnă că fiecare grupare primește, în medie, circa 113 milioane de euro numai din această sursă! Spre comparație, Serie A, al doilea campionat în topul sumelor încasate din drepturi de televizare, primește 1 miliard de euro, ceea ce înseamnă că fiecare club încasează aproximativ „numai” 50 milioane de euro. Aceste resurse financiare uriașe le oferă englezilor un avantaj considerabil pe piața transferurilor.

Transferuri făcute „cu cap”. Urmarea aproape logică a punctului precedent este faptul că grupările din Premier League cheltuie, de regulă, cel mai mult pe transferuri. Anul trecut, de exemplu, cluburile engleze au cheltuit pentru achiziția de jucători circa 1,6 miliarde de euro, cu aproape jumătate de miliard de euro mai mult decât Serie A, ocupanta locului 2, și de aproximativ trei ori mai mult decât echipele din Bundesliga! În plus, în comparație cu ceea ce se întâmpla mai demult, când foarte multe transferuri făcute pe bani grei nu confirmau, achizițiile recente se dovedesc deseori câștigătoare. Ilustrative sunt cazurile lui Virgil van Dijk și Alisson Becker, luați de Liverpool în schimbul unor sume-record pentru un fundaș (80 milioane de euro), respectiv un portar (62 milioane de euro). Amândoi au justificat pe deplin investițiile, având contribuții determinante la parcursul foarte bun din acest sezon.

Mulți manageri de top. Antrenorii finalistelor cupelor europene de anul acesta și cel al lui Manchester City, liderul din Premier League, se numără printre cei mai apreciați manageri din lume. Întâmplător sau mai degrabă nu, succesul european al acestor echipe este dublat de cel intern, ele ocupând primele cinci locuri în clasamentul campionatului Angliei. Sezonul 2018-2019 este primul în care Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino (Tottenham), Maurizio Sarri (Chelsea) și Unai Emery (Arsenal) se înfruntă în aceeași ligă.

Competitivitate maximă. Dintre cele mai puternice cinci campionate ale Europei, Premier League este cel mai echilibrat în treimea superioară, presupunând meciuri de care pe care aproape etapă de etapă. Dovadă stă lupta umăr la umăr pe care Manchester City și Liverpool au dus-o anul acesta pentru un titlu care se va decide în ultima etapă. Spre comparație, Juventus are un avantaj de 16 puncte în fruntea Serie A, câștigând deja al optulea titlu consecutiv, Bayern este aproape să obțină un al șaptelea titlu la rând în Bundesliga, PSG este campioană a Franței cu trei etape înainte de final și cu 16 puncte în fața locului 2, iar lupta pentru titlu în Spania se reduce, cel mai adesea, la veșnicul duel Real – Barcelona. „Numărul mare de meciuri grele din campionatul Angliei obligă echipele englezești să mențină un nivel ridicat al jocului. O echipă ca PSG, în schimb, nu are suficiente partide tari în campionat și, când dă de un adversar puternic în Europa, nu reușește să facă față”, a declarat Petr Cech, portarul lui Arsenal, încercând să explice susccesul echipelor din Anglia în Europa.

Progresul de la naționale. Faptul că fotbalul englez este pe o pantă ascendentă este demonstrat și de rezultatele obținute la nivel de echipe naționale. Anglia este campioană mondială în exercițiu la Under 17 și la Under 20, semifinalistă la ultimul Euro Under 17, câștigătoare în 2017 a Euro Under 19 și semifinalistă cu naționala mare la Cupa Mondială din 2018. Asta în condițiile în care, până nu demult, echipa de seniori își obișnuise fanii cu eliminări în faza grupelor sau în etapele timpurii ale fazelor eliminatorii la turneele finale.

Reculul unor „monștri sacri”. Performanța extraordinară a reprezentantelor Angliei a fost înlesnită și de criza pe care o traversează alte echipe mari ale Europei. Real Madrid, câștigătoarea ultimelor trei ediții ale Ligii Campionilor, i-a pierdut la startul sezonului pe Cristiano Ronaldo, principalul marcator, și pe Zinedine Zidane, antrenorul care a făcut posibilă tripla europeană, având un sezon dezamăgitor și în campionat. Barcelona încă n-a reușit să suplinească absențele lui Xavi și Iniesta, cei doi „regizori” de la mijlocul terenului care, împreună cu Messi, alcătuiau tripleta extraterestră ce a făcut posibile succesele din ultimul deceniu. Iar Bayern München e doar o umbră a echipei care domina Europa până nu demult, având un antrenor neexperimentat în cupele europene (Niko Kovac) și staruri îmbătrânite sau ieșite din formă (Robben, Ribéry, Neuer, Hummels, Müller).

3 echipe din același oraș, Londra, s-au calificat în finalele cupelor europene, premieră în istoria competițiilor

Concluzia? Șansele ca echipele engleze să repete un sezon precum acesta sunt destul de mici, dar e de așteptat ca în următorii ani reprezentantele Premier League să dea tonul în cupele europene, atâta timp cât vor rămâne valabile măcar primele patru motive invocate pentru explicarea succesului din stagiunea 2018-2019.

