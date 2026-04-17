Istvan Kovacs a refuzat un penalty clar Argeșului

Prima repriză a fost marcată de ocaziile ratate ale piteștenilor prin Moldoveanu și Yanis Pîrvu, dar și de o fază tensionată în minutul 45, când arbitrul Istvan Kovacs a refuzat să acorde un penalty gazdelor, sancționându-l pe Moldoveanu cu cartonaș galben pentru simulare,.

După ce portarul Popa a scăpat mingea și l-a faultat pe Moldoveanu în careu, centralul a dictat eronat fault la portar și l-a sancționat pe atacantul piteștean cu un cartonaș galben pentru simulare, într-un moment de exces de zel care a umbrit finalul unei părți secunde lipsite de spectacol.

Păun a înscris golul victoriei în prelungiri și CFR e pe 3 în play-off

Cea de-a doua parte a jocului a continuat în aceeași notă echilibrată, cu ocazii de ambele părți, inclusiv o bară a lui Sinyan și o cerere de penalty din partea clujenilor, respinsă de asemenea de arbitru.

Lovitura de grație a fost dată de Păun în al treilea minut al prelungirilor. După o fază confuză în careul argeșenilor, mingea sare cu noroc la Păun care o trimite cu calm la colțul lung, golul său asigurând cele trei puncte pentru CFR.

CFR e a treia în play-off, cu 34 de puncte, iar FC Argeş e pe locul 5, cu 30 de puncte.

FC ARGEŞ: Căbuz – Oancea, M. Tudose, Garutti (I. Rădescu 57), Briceag – Y. Pîrvu, Raţă (Rober Sierra 46), Seto, Blagaic (Idowu 85) – R. Moldoveanu (Bettaieb 57), Brobbey-Luckassen (Ricardo Matos 69). ANTRENOR: Bogdan Andone

CFR CLUJ: M. Popa – Braun, Sinyan, Huja, Camora – Djokovic (A. Păun 46), T. Keita (Deac 89) – Cordea (Fică 63), Korenica, Biliboc – Alibek Aliev (Zahovic 81). ANTRENOR: Daniel Pancu

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
