Partida decisivă pentru accederea în faza următoare a competiției europene va putea fi urmărită exclusiv pe VOYO.

Meciul Drita – FCSB se vede online pe VOYO

Primul meci dintre cele două echipe a oferit publicului un adevărat spectacol fotbalistic. FCSB a intrat pe teren cu determinare și a reușit să se impună într-un duel echilibrat, presărat cu faze spectaculoase și răsturnări de situație.

Golurile și atmosfera de pe Arena Națională au ținut fanii cu sufletul la gură până la ultimul fluier. Acum, atenția se mută în Kosovo, unde FCSB trebuie să gestioneze avantajul fragil pentru a obține calificarea.

Returul Drita – FCSB promite să fie la fel de intens ca partida tur. Kosovarii vor beneficia de avantajul terenului propriu și al suporterilor din tribune, iar presiunea va fi uriașă pentru ambele echipe. Iar echipa patronată de Gigi Becali, care are ambiții mari pe plan european, își dorește să continue parcursul din competițiile internaționale și să aducă bucurie fanilor din România.

Dacă nu pierde, echipa patronată de Gigi Becali continuă în Europa League

Toți iubitorii fotbalului vor putea urmări partida numai pe VOYO, joi, 14 august 2025, începând cu ora 21.00. Accesul la transmisiune este disponibil prin abonament, iar platforma oferă posibilitatea de a viziona meciul live, de oriunde, pe telefon, tabletă, laptop sau smart TV.

Pe lângă transmisiunea integrală a meciului, VOYO le oferă fanilor și ocazia de a urmări reacții, analize și interviuri după partidă, pentru a înțelege mai bine miza și desfășurarea jocului.

