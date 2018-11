Constantin Popovici, primul român care va face un sezon complet în Red Bull Cliff Diving. S-a calificat și la Mondiale

Constantin Popovici s-a remarcat încă de la debutul său în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Sportivul român a participat anul acesta în premieră la etapa din Danemarca și după locul 7 obținut acolo a primit încă două wild card-uri pentru etapele de la Mostar (Bosnia și Herțegovina) și Polignano a Mare (Italia).



Cu un total de 170 de puncte în cele trei etape, Constantin Popovici a terminat pe locul 11 în clasamentul mondial și era printre favoriții la un loc între cei 10 săritori permanenți pe lista de start pentru sezonul 2019. Confirmarea sa oficială a venit după rezultatul spectaculos de la Cupa Mondială din Abu Dhabi unde a terminat pe locul 2, după Garry Hunt, câștigătorul Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving în 2018, și cel mai titrat sportiv al seriei cu 7 titluri mondiale.

M-am antrenant intens în ultima lună și jumătate pentru Cupa Mondială. Am făcut antrenamente la București și la Sibiu, după care am plecat la un cantonament în Anglia. Acolo am lucrat atât în bazinul de 10 metri, dar și în aer liber de pe platforma de 24 de metri. A fost foarte frig, dar a fost un antrenament care m-a ajutat să-mi ating obiectivul. Pe lângă medalia de argint obținută, mi-am rezervat și locul printre cei 10 high diveri permanenți din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Acesta era visul meu. Să ajung printre cei mai buni 10 săritori de la mare înălțime din lume', a spus Constantin Popovici, în momentul confirmării oficiale.

S-a calificat și la Campionatul Mondial de Natație

Pentru sportivul român medalia de la Cupa Mondială i-a asigurat și biletul pentru Campionatele Mondiale de Natație din Coreea de Sud.

În paralel cu antrenamentul pentru high diving m-am pregătit și pentru sărituri în apă de la 10 metri. La finalul acestei luni voi începe cantonamentul la Sibiu. Apoi la începutul lui 2019 vor urma câteva concursuri internaționale și participarea la etapele din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Obiectivul principal este să particip anul viitor și la mondiale și să mă calific pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020', a mai spus Constantin Popovici.

În afara lui Constantin Popovici, printre cei 10 sportivi permanenți a intrat și ucraineanul Oleksiy Prygorov, singurul medaliat olimpic din competiție. Cei doi îi vor înlocui astfel pe italianul Alessandro De Rose, care a terminat doar pe locul 8 în sezonul acesta, și legendarul Orlando Duque, columbianul lipsind pentru prima oară, în istoria de 10 ani a competiției, de pe lista de start permanentă.

Va fi un sezon incredibil pentru mine. Să concurez alături de cei mai buni high diveri din lume este o mare provocare și sunt încântat că pot să reprezint România la acest nivel. Sunt adversari puternici în competiție, dar obiectivul meu este să ajung de cât mai multe ori în top cinci', a completat săritorul român.

La fiecare etapă din sezonul 2019 vor concura cei 10 sportivi nominalizați la masculin, 6 la feminin, plus 4 sportivi cu wild card, atât la masculin, cât și la feminin, iar calendarul pentru sezonul viitor va fi anunțat la în luna ianuarie 2019.