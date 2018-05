Contra îi răspunde lui Hagi: ”Budescu și Stanciu, peste Ianis”.

Cosmin Contra, a reacționat, după ce Gică Hagi a criticat modul în care se face selecția la echipa națională.

”Am văzut ce a spus Gică Hagi la conferinţa de presă. E treaba lui şi eu nu vreau să intru în polemici cu el, să ne bălăcărim prin presă. Eu am vrut să dau continuitate la echipa naţională pentru meciurile din Liga Naţiunilor, de aceea, pe postul lui Ianis Hagi, i-am convocat pe Stanciu şi pe Budescu, care erau la lot, care au jucat, care au avut rezultate”, a spus Cosmin Contra pentru gsp.ro.

Selecționerul României a continuat: ”Budescu e cel mai bun număr 10 din România, a jucat bine la echipa naţională. Stanciu joacă, e cel mai bun la echipa lui de club, în Cehia. Din punctul meu de vedere, ca antrenor, cei doi sunt în acest moment peste Ianis Hagi. El este în atenţia noastră, l-am monitorizat mereu. A avut evoluţii foarte bune la început, când a revenit la Viitorul, dar a avut şi unele prestaţii mai puţin reuşite în unele partide”.

Contra: ”Dintr-o dată un atac aşa, furibund, la adresa mea”

”Dacă mie mi se accidentează Budescu sau Stanciu, este foarte posibil să îl chem pe Ianis Hagi. Dar nu din cauza presiunii pe care o pune Gică Hagi, ci pentru că eu consider că trebuie să fac asta. Eu nu am orgolii. Dar mi se părea mult mai corect ca Hagi să încerce să vorbească cu mine, să mă sune, să discutăm, nu să mă atace aşa, furibund, în presă, într-o conferinţă de presă. ’Băi Cosmine, vreau să vorbesc cu tine’. Ok, hai să ne vedem, să vorbim”, a continuat Contra.

”Dacă ştie el cine e în spatele meu şi cine mă influenţează, să spună, să aducă probe. Totdeauna am spus că Gică Hagi este un exemplu pentru ceea ce face pentru viitorul fotbalului românesc, i-am luat mereu apărarea, niciodată nu am zis un cuvânt rău despre Gică Hagi. Si dintr-o dată un atac aşa, furibund, la adresa mea, nici nu ştiu de unde a venit. Aşa am gândit eu în legătură cu Ianis Hagi în acest moment”, a conchis selecționerul.