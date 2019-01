Filip Jianu este omul zilei în sportul românesc. Ca sportiv, pe tânărul convocat și-n echipa de Cupa Davis a României îl cunoaște cel mai bine Diane Emilia Samungi (50 de ani, pe 3 martie), de la Clubul Sportiv Dinamo. Este antrenoarea care, între 8 și 14 ani, i-a pus bazele tenisului pe care-l perfecționează acum, la o academie celebră din SUA. Crescut în cartierul Muncii, Filip a avut norocul s-o întâlnească pe fiica fostului campion mondial de handbal Valentin Samungi, acum șefa Secției Jocuri Sportive din cadrul CS Dinamo.

Antrenorul i-a cerut 2.000 de euro pe lună

Cazul Filip este drama tuturor juniorilor români. Puștiul provine dintr-o familie cu posibilități financiare limitate. Mama și tatăl său sunt economiști, iar tenisul este, se știe, un sport de lux. La Melbourne, Filip este însoțit de Răzvan Itu, „vicele” federației, și de Andrei Mlendea, fost antrenor al lui Marius Copil.

„Juniorii de vârsta lui Filip, cel puțin cei din Top 10, au la dispoziție staff-uri complete și bugete de 100-200.000 de dolari pe an, iar el n-are nici măcar 10% din această sumă. Nu are antrenor, pentru că nu-și permite să-l plătească. I s-a cerut suma de 2.000 de euro pe lună de către un tehnician, plus celelalte cheltuieli asigurate: transport, cazare, masă. A plecat singur la multe turnee. Dar, are un mare avantaj: este super-determinat. Unde-l pui, el vrea să fie cel mai bun, să fie primul. Este extrem de competitiv și foarte inteligent. Are o familie cu capul pe umeri, părinții sunt critici, realiști și nu se entuziasmează după câte un rezultat bun”, prezintă Diane Samungi situația la zi din familia Jianu.

„Zboară, puiule, zboară”

Elev al Liceului „Emil Racoviță”, Filip Jianu a lăsat cuvinte frumoase și în urmă, la Școala nr. 11 „Ion Heliade Rădulescu”. „Avea 10 pe linie la școală”, îi crește acțiunile profa de tenis. Înainte de școală, puștiul a avut întâlnire cu celebritatea. Primii bani i-a câștigat dintr-o reclamă. Filip a fost vedetă înainte de a-și toci coatele pe băncile claselor primare. La 4 ani şi jumătate, a apărut într-o reclamă TV care a rămas celebră prin replica „Zboară, puiule, zboară!”. La casting, a fost selectat un grup de copii mai mari de vârstă, dar regizorul – un olandez – l-a ochit imediat pe micuţul cu părul blond şi ochii albaştri, care se afla acolo întâmplător. Au urmat filmări de noapte şi o prestaţie mult peste nivelul vârstei.

„Cel mai de viitor produs”

Salvarea lui Jianu pare să fie sistemul american de tenis. Fan Roger Federer, alături de care s-a fotografiat anul trecut, la Wimbledon, băiatul și-a făcut rost de un contract cu IMG Academy, „fabrica” de campioni a lui Nick Bollettieri, de pe porțile căreia au ieșit Sharapova sau Nisikori. Românul a primit bursă la Grupa de Elită, iar iarna stă mai mult în SUA, pentru a bifa turneele pe hard.

„A fost vicecampion european la 14 ani, atunci a fost ofertat. În acest moment, este cel mai de viitor produs al tenisului românesc. Dacă nici el nu iese jucător de tenis, nu știu cine poate ieși. Din 100 de jucători, pe el îl remarci primul pe teren”, ne precizează Diane Samungi.

Prins la mijloc în războiul MTS-FRT

La Jianu acasă nu s-a desfăcut șampania, după victoriile de ieri dimineață. „Nu ne bucurăm încă, mai este de jucat în turneu. Au rămas în competiție doar juniorii puternici, care arată ca niște jucători din circuitul ATP. Filip este în Australia cu Răzvan Itu și cu antrenorul Andrei Mlendea, din partea federației. Filip trebuie ajutat, nu se investește în tenis precum în alte sporturi: fotbal, gimnastică… De exemplu, Filip a ieșit campion european la juniori la dublu, anul trecut, împreună cu Ștefan Paloși, dar ministerul nu i-a premiat nici acum pentru această performanță, probabil din cauza blocajului financiar dintre FRT și MTS (n.r. – în acest moment, federația de profil nu primește finanțare de la minister, din pricina unor probleme de legalitate). Ce vină au sportivii? Ei au nevoie de un masaj mai bun, de mâncare mai bună, iar pentru asta trebuie finanțare”, comunică Andrea Jianu, mama sportivului.



Bucuriile lui Jianu

@ are un frate mai mare;

@ iubește să stea ore întregi pe terenul de tenis;

@ mănâncă sănătos, adoră sushi;

Diane Samungi are 28 de titluri

Filip a avut de la cine învăța meserie. Ca junioară, Diane Samungi a fost campioană națională la toate categoriile de vârstă. De mică a ținut cu Dinamo, clubul care își desfășoară activitatea.

„S-a născut în căminul de la CS Dinamo, fiindcă pe atunci n-aveam casă. Abia după ce am câștigat titlul mondial din 1970 am primit casă”, explică tatăl Dianei, marele Samungi, care duminică sărbătorește 77 de ani de viață și marchează un an de când și-a pus proteza la șold ce-i amintește că sportul înseamnă și durere.

Diane a făcut senzație, în perioada junioratului, perioada 12-18 ani. „Am, în total, 28 de titluri. Am obținut victorie, la dublu, la Jana Novotna, campioana de la Wimbledon (n.r. – în 1998, decedată în noiembrie 2017), și am fost numărul 16 mondial la dublu. Din păcate, nu puteam ieși din țară, pentru a participa la concursuri internaționale. Generația Dragomir, Spârlea, Pescariu, Pavel, care avea 16-17 ani la Revoluție, a avut mai mult noroc”, consideră actualul comisar-șef de la CS Dinamo.

Halep, Mergea și Sabău, juniorii campioni la simplu

Simona Halep este ultima sportivă de la noi care a triumfat la juniori, în proba de simplu. S-a întâmplat în 2008, pe zgura de la Roland Garros, după o finală 100% românească, cu Elena Bogdan. În trecut, cei mai de succes juniori de la noi au fost Florin Mergea și Horia Tecău. Cei doi s-au impus la Wimbledon 2002. Mergea a triumfat și la simplu, pe iarba londoneză, dar în 2003, iar la Australian Open 2003 a prins finala.

Cu exact 10 ani înainte lui Mergea, Răzvan Sabău a câștigat titlul la juniori, la Wimbledon, scor 6-1, 6-3 în finala cu venezueleanul Jimy Szymanski. România a mai trăit momente frumoase la juniori. În 2014, perechea Ioana Ducu-Ioana Roșca a câştigat proba de dublu la Roland Garros, după ce s-a impus în finală la super-tie-break: 11-9. Sportivele noastre nu au avut statut de cap de serie.



„Filip Jianu este bun. Este unul dintre puținii juniori cu potențial de la noi. M-aș bucura foarte mult pentru el să facă un rezultat mare. Andrei Mlendea este cu el în Australia și cred că este un ajutor mare pentru Filip” Marius Copil, număr 60 ATP, cel mai bine clasat jucător român

Citește și:

10 ani de la victoria junioarei Simona Halep la Roland Garros. Cum arată Elena Bogdan, învinsa din finală

LIVE BLOG / Roland Garros: avem campioane la junioare!