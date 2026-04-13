Aceste injecții masive de capital nu reprezintă însă doar o simplă susținere a sportului, ci se aliniază cu o amplă strategie politică menită să securizeze voturile diasporei maghiare din Transilvania.

50 de milioane de euro într-un ciclu electoral

Documentele financiare indică faptul că, doar pe parcursul anului 2025, cele două echipe au primit cumulat peste 12 milioane de euro din partea autorităților maghiare.

Privind imaginea de ansamblu a ultimului ciclu electoral (2022-2025), volumul investițiilor atinge cote uriașe: Sepsi și Csikszereda au beneficiat împreună de fonduri de aproximativ 50 de milioane de euro.

Finanțarea a fost direcționată strategic către două dintre cele mai mari centre ale comunității maghiare din România: Sfântu Gheorghe (județul Covasna) – orașul echipei Sepsi OSK și Miercurea Ciuc (județul Harghita) – baza clubului FK Csikszereda.

După alegerile din Ungaria, președintele clubului Sepsi, László Diószegi, a publicat un mesaj pentru a infirma zvonurile unui colaps iminent al grupării din Sfântu Gheorghe.

Diaspora, o sursă importantă de voturi

Legătura dintre investițiile în fotbal și politică a devenit evidentă odată cu modificarea Legii Electorale a Ungariei în anul 2010 de către premierul Viktor Orbán. Schimbarea le-a permis etnicilor maghiari din țările vecine să voteze direct la scrutinele naționale din Ungaria.

Importanța acestui bazin electoral a fost demonstrată categoric la alegerile din primăvara anului 2022.

Un număr-record de peste 500.000 de alegători din diaspora s-au înscris pe liste, reprezentând circa 9% din totalul persoanelor care s-au prezentat la urne.

Peste jumătate dintre aceștia (aproximativ 280.000) au fost etnici maghiari din România. Pentru comparație, din Serbia au votat 70.000 de persoane.

Sprijinul pentru partidul lui Viktor Orbán în rândul diasporei a fost unul covârșitor: aproape 80% dintre voturi au mers către Fidesz.

Fotbalul ca instrument de campanie

Anticipând o confruntare la limită cu partidele de opoziție la alegerile parlamentare din aprilie 2026, premierul Orbán a menținut investițiile sportive la un nivel imens în regiunile cu o densitate mare de etnici maghiari din România.

Strategia vizează consolidarea loialității comunităților și menținerea acestei surse garantate de voturi.

Mai mult, acest model de finanțare masivă testat cu succes în România a fost exportat și către alte state vecine care găzduiesc comunități maghiare. Astfel, fonduri guvernamentale similare au luat calea cluburilor Dunajska Streda (Slovacia) și Backa Topola (Serbia).

Peter Magyar și partidul său de opoziție, Tisza, au câștigat alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie 2026, din Ungaria, chiar dacă partidul premierului Viktor Orban, Fidesz, a beneficiat de votul masiv din diaspora, inclusiv din România.

87% dintre voturile prin corespondență au mers către Fidesz

Potrivit primelor rapoarte, 87,08% din voturile primite prin corespondență au mers către Fidesz. Rezultatele nu sunt împărțite pe fiecare țară în parte, însă mare parte din ele au fost trimise din România.

Aproape 500.000 de persoane din diaspora s-au înregistrat pentru a vota, peste 300.000 fiind din România.

Biroul Electoral Național din Ungaria primise, până luni după-amiază, 203.489 de voturi prin corespondență de la reprezentanțele diplomatice din România.

Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din Ungaria, dar a promis însă că nu va renunța „niciodată” și că va continua „lupta” din opoziție.



