Ascensiune politică fulminantă

Avocat de profesie și lider al formațiunii de opoziție Tisza, Magyar, în vârstă de 45 de ani, a reușit o ascensiune politică fulminantă în doar doi ani de la debutul său pe scena publică în 2024. Potrivit unei analize, acesta a izbutit să mobilizeze un segment uriaș de electorat dezamăgit de actuala guvernare, transformându-se în cea mai serioasă amenințare pentru puterea de lungă durată a lui Viktor Orban.

Deși astăzi este vârful de lance al criticilor la adresa premierului, Peter Magyar a făcut parte, timp de ani, din nucleul dur al puterii de la Budapesta. Membru Fidesz încă din 2002, acesta a ocupat posturi-cheie în instituțiile statului, fiind o figură de încredere în rândul elitei politice loiale lui Viktor Orbán.

De la discipol la adversar politic

Născut în 1981, Magyar a crescut într-o Ungarie marcată de regimul comunist, fiind fascinat încă de mic de sfera politică. Sursa sa de inspirație au fost chiar Viktor Orban și tinerii liberali democrați care înfruntau influența sovietică. În 2002, Magyar s-a alăturat oficial Fidesz, unde și-a consolidat poziția alături de figuri influente, precum Gergely Gulyas, cel care avea să devină ulterior șeful de cabinet al premierului.

După finalizarea studiilor juridice în 2003, Peter Magyar și-a început cariera ca avocat. Un moment definitoriu a fost anul 2006, când, în timpul protestelor violente față de guvernul socialist, acesta a oferit asistență juridică gratuită manifestanților arestați.

Tot în 2006, Magyar s-a căsătorit cu Judit Varga, cea care avea să devină ulterior ministru al justiției în cabinetul Orban, consolidându-și astfel poziția în elita politică maghiară.

Scandalul grațierii

După o etapă petrecută la Bruxelles, unde Judit Varga a activat în cadrul Parlamentului European, cei doi s-au întors în Ungaria în 2018. În timp ce Varga a devenit rapid una dintre figurile emblematice ale partidului Fidesz, Peter Magyar a preluat funcții de conducere în diverse instituții de stat.

Totuși, parcursul său în interiorul sistemului a fost curmat brusc în 2024, în urma unui scandal politic care i-a schimbat radical orientarea.

Scandalul grațierii unui complice într-un caz de pedofilie a provocat în 2024 demisiile președintei Novak și a ministrei Varga. Acest moment de criză a fost scânteia care l-a determinat pe Peter Magyar să rupă tăcerea. Într-un interviu maraton acordat canalului Partizan, acesta și-a anunțat public demisia din toate funcțiile și trecerea în tabăra criticilor sistemului.

Principalul pretendent la conducerea Ungariei

După ce a denunțat public corupția regimului Orban într-un interviu cu peste două milioane de vizualizări, Peter Magyar a transformat indignarea populară într-o forță politică.

Pe 15 martie 2024, sub presiunea evenimentelor publice organizate, Peter Magyar a pus bazele partidului Tisza. Noua formațiune a zguduit scena politică la scrutinul european din iunie 2024, unde a obținut 30% din voturi. Acest rezultat istoric l-a transformat pe Magyar în eurodeputat și în principalul pretendent la conducerea Ungariei în 2026.

A mobilizat cu succes societatea

Peter Magyar a reușit să revitalizeze societatea ungară, oferind o alternativă alegătorilor obosiți de o opoziție care, în trecut, s-a dovedit a fi fragmentată și lipsită de forță.

În timp ce strategia lui Viktor Orban a mizat pe frica de amenințări externe și pe retorica războiului din Ucraina, Magyar a schimbat focusul către realitățile cotidiene: inflația galopantă, veniturile scăzute, colapsul sistemului sanitar și corupția care sufocă statul.

„Am criticat mereu sistemul din interior”, a declarat Magyar în interviuri recente, sugerând că experiența sa în Fidesz îl face cel mai potrivit să demaște mecanismele corupte ale guvernului actual.

În ciuda popularității sale imense în rândul contestatarilor lui Orban, Magyar nu a reușit să convingă întregul spectru al opoziției. Segmentul liberal al electoratului privește cu scepticism stilul său agresiv și orientarea sa conservatoare.

De asemenea, acesta a fost criticat pentru ambiguitatea sa în privința unor subiecte sensibile, precum drepturile comunității LGBTQ+ sau sprijinul militar pentru Ucraina, teme pe care a evitat până acum să se poziționeze tranșant.

Un lider al schimbării

Fenomenul Peter Magyar a depășit granițele politicii, intrând în cultura de masă. Popularitatea sa uriașă este confirmată nu doar de masele de oameni care îl urmăresc la evenimente, ci și de succesul documentarului biografic „Vânt de primăvară – Trezirea”. Filmul, care documentează ascensiunea sa fulgerătoare împotriva sistemului Orbaan, a devenit rapid un hit în cinematografe, consolidându-i imaginea de lider al schimbării.

Cu doar 48 de ore înainte de deschiderea urnelor, partidul Tisza condus de Peter Magyar deținea un avans de peste 10 procente în fața Fidesz. Este pentru prima dată în ultimul deceniu când formațiunea lui Viktor Orban este devansată atât de categoric, marcând un moment fără precedent în politica de la Budapesta.

„Ne-am recâștigat țara”

Peter Magyar a revendicat o victorie istorică în alegerile legislative din Ungaria 2026, după ce partidul său, Tisza, a obținut o majoritate constituțională zdrobitoare.

În fața unei mulțimi impresionante adunate la Budapesta, liderul Tisza, Peter Magyar, a transmis un mesaj de victorie și mobilizare.

„Dragi prieteni, aţi făcut o minune, astăzi Ungaria a scris istorie”, a apreciat el. Tânărul politician, necunoscut acum doi ani, a reuşit să-l învingă pe cel care i-a fost cândva șef. „Am reușit. Tisza și Ungaria au câștigat aceste alegeri. Împreună, am înlocuit sistemul lui Orbán și, împreună, am eliberat Ungaria; ne-am recâștigat țara”, a spus Peter Magyar, conform News.

Regimul de 16 ani al lui Viktor Orban a ajuns la final, după ce acesta și-a recunoscut înfrângerea în fața lui Peter Magyar la alegerile din Ungaria desfășurate pe 12 aprilie.

Magyar este pe cale să obțină 138 de mandate în parlamentul cu 199 de locuri – o majoritate care îi va oferi puteri extinse pentru a reforma țara.

Majoritate constituțională pentru Tisza

Potrivit rezultatelor oficiale aproape finale, după numărarea a 98,9% din voturi, partidul Tisza a obținut peste 53% din voturi și 138 de mandate, suficient pentru o majoritate de două treimi în parlament. Asta în timp ce Fidesz are 38,26% din voturi, Mi Hazánk – 5,85% și DK – 1,16%. Această majoritate îi permite lui Magyar să inițieze modificări constituționale și reforme profunde ale instituțiilor statului.

„Cu majoritatea de două treimi care ne permite să modificăm Constituția, vom restabili sistemul de control și echilibru. Ne vom alătura Parchetului European și vom garanta funcționarea democratică a țării noastre. Nu vom mai permite niciodată nimănui să țină Ungaria liberă captivă sau să o abandoneze”, a declarat liderul Tisza.







