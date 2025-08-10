Suleiman al-Obeid a fost ucis de armata israeliană în timp ce încerca să procure provizii

UEFA a scris pe X: „Adio Suleiman al-Obeid, Pele palestinian. Un talent care a dat speranță nenumăraților copii, chiar și în cele mai întunecate timpuri.”

Salah a răspuns: „Ne puteți spune cum a murit, unde și de ce?”

Conform Asociației Palestiniene de Fotbal, citată de France24, al-Obeid, în vârstă de 41 de ani, a fost ucis miercuri când forțele israeliene „au atacat oameni care așteptau ajutor umanitar în sudul Fâșiei Gaza”.

Mii de palestinieni se adună zilnic în apropierea punctelor de distribuție a alimentelor din Gaza, inclusiv trei gestionate de controversata Fundație Umanitară Gaza, susținută de SUA și Israel, care a fost afectată de incidente armate aproape zilnice, soldate cu sute de morți în timp ce încercau să ajungă la centrele de distribuție ale alimentelor.

Cine a fost Suleiman al-Obeid

Născut în Gaza, al-Obeid era căsătorit și avea cinci copii. El a jucat în 24 de meciuri internaționale pentru echipa Palestinei.

În octombrie 2023, Salah a făcut apel la „liderii mondiali să se unească” pentru a permite intrarea ajutoarelor umanitare în Gaza și „a preveni uciderea în continuare a sufletelor nevinovate”.

662 de persoane din sectorul sportiv au fost ucise în Gaza

De la începutul războiului din Gaza, 662 de persoane din sectorul sportiv și de cercetare au fost ucise, inclusiv 321 din comunitatea fotbalistică, potrivit Asociației Palestiniene de Fotbal.

Salah, care a fost golgheterul Premier League în sezonul trecut, urmează să joace pentru Liverpool duminică în Community Shield pe Wembley împotriva lui Crystal Palace, meciul tradițional care deschide sezonul de fotbal în Anglia.

