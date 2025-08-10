„Așa ceva nu e pentru oameni”

În mijlocul haosului, mulți încearcă să prindă pachetele cu alimente aruncate din aer. Mahmoud Hawila, unul dintre cei care a reușit să ajungă la un astfel de pachet, spune că a fost înjunghiat în timp ce încerca să-l apuce.

🚨HEARTBREAKING: A barefoot child grabs a small bag of flour from an airdrop but hunger has left him too weak to carry it.

He stumbles as thousands chase the same hope.



Israels enforced famine in Gaza has turned survival into a daily battle. pic.twitter.com/NrjkdP9Yec — Gaza Notifications (@gazanotice) August 2, 2025

„Așa ceva nu e pentru oameni, e pentru animale”, a spus Hawila, citat de Politico.

Israel susține, fără să prezinte dovezi, că Hamas ar deturna în mod sistematic ajutorul umanitar din sistemul coordonat de ONU. Reprezentanții acestuia neagă acuzația și cer ca mai multe camioane blocate la graniță să fie lăsate să intre în Gaza și să ajungă în siguranță la centrele de distribuție din interiorul teritoriului.

Căldura extremă și lipsa apei fac viața insuportabilă

Pe lângă lipsa alimentelor, temperaturile din Gaza depășesc în aceste zile 32 de grade Celsius. Familiile se apără de căldură fluturând bucăți de carton sau tăvi metalice și dorm pe pământ, în fața corturilor improvizate. Unele femei se trezesc înainte de răsărit ca să adune apă, pentru că pe parcursul zilei este aproape imposibil de găsit.

🚨A U.S. soldier who served at a Gaza aid center shared a haunting story on a podcast:



“Ameer, a barefoot boy, walked 12 km under the sun just to pick up some rice and lentils from the ground. He kissed my hand and said: ‘Thank you. Minutes later, as he walked away, Israeli… pic.twitter.com/GCZkEout1h — Gaza Notifications (@gazanotice) July 29, 2025

„Copiii mei plâng zi și noapte. Băiatul meu se scarpină pe tot corpul din cauza căldurii”, povestește Nida Abu Hamad, mamă strămutată care locuiește acum într-un adăpost din orașul Gaza.

Zeci de copii mor de foame

Criza alimentară a dus la o creștere alarmantă a deceselor provocate de malnutriție. Ministerul Sănătății din Gaza a anunțat că, în ultimele 24 de ore, au murit mai mulți adulți din cauze legate de foame, bilanțul total al acestui tip de decese ajungând la 114 de la începutul lunii iunie, când autoritățile au început să le înregistreze separat.

De la declanșarea războiului, în 7 octombrie 2023, 98 de copii au murit din cauza malnutriției. Conflictul a izbucnit după atacul Hamas asupra sudului Israelului, în urma căruia aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise, iar 251 au fost răpite de militanți.

