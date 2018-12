Cum reacționează mama Cristinei Neagu, după accidentările fiicei ei: ”A început să plângă”

„De la 22-23 de ani, am început cu problemele medicale grave. Și perioada aia m-a călit la 100%. Nu m-am gândit nici o clipă că nu am cum să îmi revin. Știam de la început că în momentul în care fizic voi fi bine, psihic sunt deja foarte bine. Și că va fi doar o chestiune de timp să fiu aceeași jucătoare, aceeași persoană. Nu m-a dus în jos, m-a ajutat foarte mult în carieră”;

„Când m-am accidentat din nou, asta a fost problema. Și atunci am avut o perioadă, într-adevăr, în care am picat puțin psihic, era prea mult și pentru mine. M-am operat și, după două-trei luni, am stat puțin cu mine, mă uitam în oglindă și ziceam 'ok, a fost greu, ai mai trecut prin asta, e timpul doar să urci!' Gata, nu te mai uiți în spate, ușor, pași mărunți și o să fie bine'. A fost mai greu și a durat puțin mai mult, dar am reușit să o scot la capăt” – Cristina Neagu, pentru Elle.