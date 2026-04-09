Livetext Mii de români își iau adio de la Mircea Lucescu la Arena Națională înainte de funeraliile cu onoruri militare

Programul de vizitare va continua şi pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 şi 20:00. Toţi cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt invitaţi să îi aducă un ultim omagiu la Arena Naţională.
Suporterii turci nu l-au uitat pe Mircea Lucescu
Ozdel Damian este suporter al lui Galatasaray Istanbul, echipă cu care Mircea Lucescu a scris istorie, și a venit pe Arena Națională ca să îi aducă un ultim omagiu marelui antrenor.
Lăcătuș și Iovan își iau rămas bun de la Mircea Lucescu
Vineri, slujba de înmormântare şi înhumarea
Ultima zi a ceremoniilor va fi marcată de discreţie şi solemnitate, cu evenimente desfăşurate în două locaţii.
Biserica Sfântul Elefterie: Cortegiul funerar se va deplasa către lăcaşul de cult, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi.
Cimitirul Bellu: Ultima etapă a ceremoniei va avea loc începând cu ora 12:20.
Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.
Ora 13:10: Înhumarea propriu-zisă. Conform dorinţei familiei, accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiaţi.
