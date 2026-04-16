Nicușor Dan continuă să o apere pe Cristina Chiriac

Printre numirile cheie se numără Cristina Chiriac, noul procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ioan-Viorel Cerbu, procuror-șef DNA, și Codrin-Horațiu Miron, procuror-șef DIICOT. De asemenea, Alex-Florin Florența a fost numit procuror-șef adjunct al DIICOT, iar Marius-Ionel Ștefan își începe mandatul ca procuror-șef adjunct al DNA.

Numirile au generat controverse, iar președintele Nicușor Dan a răspuns criticilor, apărându-și, în continuare, alegerile.

Acesta a subliniat că procesul de selecție a fost legal și că nu a existat niciun „troc politic” în desemnarea candidaților. De asemenea, el a reiterat încrederea sa în noii șefi ai parchetelor, menționând că aceștia au fost aleși pentru a dinamiza activitatea instituțiilor.

Una dintre cele mai controversate numiri este cea a Cristinei Chiriac, care a primit un aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cu scorul de 5 la 1, singurul vot favorabil venind de la ministrul Justiției. CSM a respins-o anterior pe Chiriac, iar acum, decizia președintelui a atras critici dure, inclusiv din partea unor susținători tradiționali ai săi, precum Cristian Tudor Popescu și Tudor Chirilă.

Întrebat despre moralitatea deciziei de a o sprijini pe Chiriac, în contextul unui scandal anterior legat de un dosar de viol, Nicușor Dan a explicat: „A văzut niște filme cu un act sexual consimțit între niște adulți. Asta este ce a văzut doamna procuroră. Ăsta este răspunsul meu”.

El a adăugat că atacurile la adresa Cristinei Chiriac au fost nedrepte, iar în conferința de presă de săptămâna trecută a considerat necesar să-și apere opțiunea.

Nicușor Dan are așteptări mai mari de la noii șefi din Justiție

Președintele a subliniat că noii șefi ai parchetelor trebuie să aducă schimbări semnificative în lupta împotriva corupției, a traficului de droguri și a evaziunii financiare.

„Aștept ca ei să dinamizeze activitatea parchetelor. Dacă ne uităm din perspectiva cetățeanului, vedem că nu se răspunde la așteptări” a declarat acesta.

În ceea ce privește criticile legate de numirile făcute, Nicușor Dan a afirmat că deciziile au fost luate pe baza unor consultări ample cu zeci de procurori și că acestea reflectă „aproape optimul posibil” din actualul sistem. Totuși, el a recunoscut că există probleme sistemice în justiție, precum promovările bazate pe relații și nu pe competențe, și a pledat pentru o reformă reală.

De asemenea, Nicușor Dan a declarat că înțelege emoțiile generate de aceste decizii, dar a subliniat că a acționat în interesul consolidării justiției din România.

„Suntem un popor latin, emoțional. E normal să existe astfel de reacții”, a spus el.

Cu toate acestea, președintele a recunoscut că sistemul de justiție din România se confruntă cu provocări complexe, inclusiv acuzații de favoritism și lipsă de transparență în promovări.

Numirile controversate din Justiție

Noii șefi ai principalelor parchete din România și-au început oficial, miercuri, 15 aprilie, mandatele de trei ani. Cristina Chiriac a devinit procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ioan-Viorel Cerbu a preluat conducerea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), iar Codrin-Horațiu Miron se află acum la cârma Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

De asemenea, Alex-Florin Florența își începe mandatul ca procuror-șef adjunct al DIICOT, iar Marius-Ionel Ștefan ca procuror-șef adjunct al DNA.

Decizia pentru noile numiri a fost luată pe 8 aprilie 2026, când președintele Nicușor Dan a semnat decretele propuse de ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Performanțele în cifre ale DNA Iași, structură condusă de Cristina Chiriac

Președintele Nicușor Dan a numit-o pe șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, în funcția de procurorul general al României, spunând că din toate discuțiile avute cu procurorii a ajuns la concluzia că structura DNA condusă de Chiriac este cea mai bună din țară.

Cu toate acestea, Libertatea a analizat rapoartele de activitate ale DNA din ultimii patru ani. Din perspectiva cifrelor, ultimul an, 2025, a fost dezastruos pentru structura teritorială a DNA Iași, șapte procurori reușind să trimită în judecată doar trei rechizitorii și să încheie opt acorduri de recunoaștere a vinovăției. Președintele a găsit explicații pentru această situație.



