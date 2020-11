Vezi AICI toată emisiunea.

Colaboratorul lui Mirel Rădoi a explicat la emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO, că după ce echipa națională a pierdut trei meciuri în luna octombrie, selecționerul nu e decis să-și dea demisia.

”Din discuțiile pe care le-am avut cu Mirel, dar și cu staff-ul, nu s-a pus problema ca noi să plecăm. Am vorbit să rezolvăm problemele pe care le-am avut în aceste cinci jocuri de când suntem noi la echipa națională și să venim cu îmbunătățiri. Astea au fost discuțiile pe care le-am avut, dar în fotbal se poate întâmpla orice”, a spus Dică.

Acesta a comentat și declarațiile făcute de Mirel Rădoi în ultima perioadă, care lăsau să se înțeleagă ca ar vrea să renunțe la postul ocupat la cârma echipei naționale.

”Unele declarații ale lui au fost făcute când era nervos, după jocuri. Ca antrenor, dacă depui o muncă, faci anumite lucruri în antrenament și se întâmplă la foarte multe jocuri să nu iasă ce tu ți-ai propus, este clar că la un moment dat trebuie să renunți. Varianta ca el să plece este minimă! Și spun asta după ce-am vorbit cu Mirel. Chiar nu s-a pus problema”, a mai declarat secundul lui Rădoi.

Nu rămân singur la echipa națională! Nu se pune problema de așa ceva, nu aș rămâne. Am venit împreună cu Mirel și voi pleca împreună cu el. Eu am rămas la Steaua când am fost cu el, dar am rămas la rugămințile lui.

Nicolae Dică, antrenor secund echipa națională