De Mihai Toma,

Din cauza neînțelegerilor dintre primar și o parte dintre consilierii locali, arena a fost abandonată și nu s-a mai făcut nici o amenajare.

Gazonul e mizerabil, tribunele stau să pice, iar în vestiare nu există apă caldă.

Anul trecut, clubul a cheltuit degeaba 300.000 de lei.

La meciul de pe ”Dunărea”, Tractorul Cetate – CS Blejoi, din Liga 3, de sâmbăta trecută, oaspeții au plecat de la stadion plini de noroi.

”E păcat pentru ce se întâmplă, eu n-am mai fost de câțiva ani acolo”, a declarat, pentru Libertatea, Gică Popescu.

Tractorul Cetate, formație nou-promovată în Liga 3, își dispută meciurile de pe teren propriu la Calafat. Partida din ultima etapă, contra prahovenilor de la CS Blejoi, s-a disputat în condiții jalnice. Iar asta se întâmpla pe arena Dunărea, un loc încărcat de însemnătate pentru că acolo și-a început cariera Gică Popescu, unul dintre cei mai mari fotbaliști români ai tuturor timpurilor.

Se joacă!

Arbitrul bucureștean Ionuț Ilie a permis disputarea jocului Tractorul Cetatea – CS Blejoi (0-1).

În acea dimineaţă, de la ora 9.30, se mai disputase, pe acelaşi teren, încă o partidă, Dunărea Calafat – Tricolor Dăbuleni (0-10), din Liga 4. Da, Dunărea Calafat, clubul lui Gică Popescu, a ajuns ultima în campionatul județean Dolj.

Noroi, vânt și fără apă caldă!

“Piciorul îți intra 30 de centimetri în noroi, mingea nu sărea, bine că am bătut”, a spus unul dintre jucătorii de la CS Blejoi.

De menționat este că, la stadionul Dunărea, în vestiarul oaspeților nu era apă caldă, așa că jucătorii au plecat acasă plini de clisă.

“Dimineața, la meciul acela de județ, a plouat, portarii stăteau cu picioarele în apă până la glezne. Când am jucat noi, începuse să bată și vântul, aducea toate baloanele înapoi! Apă caldă nu era, iar în vestiarul nostru era pus un reșou”, a rememorat Paul Mâinea, conducător la CS Blejoi.

Nu s-a pus problema să nu se joace! Oaspeții nu au avut apă caldă, dar au putut folosi, la final, dușurile gazdelor. La arbitri a fost bine! Era și curățenie. Stadionul nu arată ok, gazonul nu prea are iarbă, dar e omologabil. Sâmbătă a fost și o vreme foarte urâtă. Ionuț Cușcă, observatorul de joc FRF:

Dunărea, în moarte clinică

În vară, întrucât sumele necesare funcționării CS Dunărea Calafat nu au fost aprobate de membrii Consiliului Local, echipa de la malul Dunării a fost la un pas să se desființeze.

Unul dintre motive a fost faptul că, deși clubul a avut în sezonul trecut, un buget de 300.000 de lei, echipa a ratat promovarea în barajul pentru Liga 3.

În august, reprezentanții clubului au trimis și o scrisoare către Primăria și Consiliul Local Calafat, prin care deplângeau situația creată.

Până la urmă, clubul s-a înscris în acest sezon în campionatul județean, dar joacă doar cu juniori și e pe ultimul loc.

La Dunărea Călărași au evoluat Gică Popescu, Mihăiță Stănescu ori Sorin Oncică, ultimii doi jucători buni de Liga 1.

Gică Popescu, primul din stânga, pe rândul de jos, în tricoul Dunării Calafat, în 1982. Fotografia a fost publicată în cartea ”Gică Popescu, viața mea”, de Daniel Nanu

Gicu Balaci, consilier local: ”Eu nu mai merg la stadion, de rușine”

Gicu Balaci a fost președinte la Dunărea Calafat mai bine de două decenii. Acum e consilier local. Acuză un blocaj la nivel instituțional, din cauza primarului PSD.

-Libertatea: Ce s-a întâmplat cu stadionul?

-Gicu Balaci: De patru ani, nimic! Adică de când s-a schimbat totul politic în oraș! Aveam un proiect de stadion nou. Acoperit, mai mare, cu 5.000 de locuri în loc de 3.000…

-Și?

-A venit altă conducere la club și totul a fost lăsat de izbeliște. Pe vremuri, aveam cele mai moderne vestiare și cel mai bun gazon. Acum nici eu nu mă mai duc la meciuri, de rușine.

300.000 de lei dați degeaba

-Nici echipa nu stă bine, e ultima în Liga 4!

-Noroc că mai există! Anul trecut, Consiliul Local a alocat 300.000 de lei pentru promovare în Liga 3, însă nu s-a reușit nimic. Acum, nu s-a mai votat bugetul, însă am păstrat echipa. Sunt numai juniori. Să sperăm că la anul va fi mai bine!

Gicu Balaci

-Pe același teren joacă și Tractorul Cetate.

-Joacă, le-am dat voie, dar n-au plătit nici un ban!

-Cu Gică Popescu ați vorbit?

-Gică n-a mai fost de multă vreme pe-aici, a rămas doar mama lui, pe ea o mai vedem când și când.

Primarul Lucian Ciobanu: ”Am vrut să dau numele lui Gică stadionului, dar consilierii s-au opus până”

Libertatea a vorbit și cu Lucian Ciobanu, 54 de ani, primarul PSD ales în 2016.

Libertatea: Domnule primar, ce se întâmplă la stadion?

Lucian Ciobanu: Nimic! Fiindcă cei din Consiliul Local nu-mi aprobă nimic! Noi suntem 8, ei 9 și orice propun, nu trece! De ce nu v-a spus domnul Balaci și că n-a ridicat mâna când s-a propus bugetul echipei pentru acest an? Nu s-a validat și echipa are 4 goluri date și 104 primite în 15 meciuri. Zero puncte, suntem o rușine.

-Revenind la stadion…

-Când am venit eu primar, fuseseră făcute unele amenajări, mai mult sau mai puțin justificate. Stadionul e al primăriei, dat în administrare clubului de fotbal.

-În 2018, clubul a avut de la Primărie 300.000 de lei de lei buget. Nu includea și modernizarea arenei?

-E, au fost vreo 200.000… Echipa mergea bine, am fost chiar la lupta pentru promovare în Liga 3. Însă bugetul e validat anual, iar fotbalul are nevoie pe fiecare sezon. Așa că banii au fost pentru 2018, iar în 2019, când trebuia să ne batem pentru liga a treia, n-au mai votat nimic și nu au mai fost finanțe… Eu n-am avut bani timp de trei luni nici măcar să le dau salariul angajaților primăriei, darămite pentru stadion.

Contra lui Gică, dar și veto pentru Eminescu

-Cu Gică Popescu ați vorbit?

-N-am mai vorbit. Acum doi-trei ani, propusesem chiar să dăm numele lui stadionului. Nici cu asta n-au fost de acord consilierii! Bine, ei n-au fost de acord să punem un bust Eminescu într-un parc care n-avea nume și doream să-i zicem Parcul Eminescu. “Păi ce-a făcut Eminescu pentru oraș?”, așa am fost întrebat. M-au lăsat cu proiecte pe care ar trebui să le pun în aplicare acum, în decembrie, apoi n-o să voteze excedentul bugetar și tot așa.

-La stadion, într-un vestiar nu era apă caldă.

-Cred că de asta trebuia să se asigure cei de la Cetate… Recunosc, nici eu n-am mai fost p-acolo, să vă zic cum e. De rușine!

Proiecte și sute de mii de lei din pariuri

-Cum rămâne cu stadionul?

-E un proiect pentru stadion nou și sală de sport, construite prin Compania Națională de Investiții. Vom vedea. Vreau să le zic tuturor că lovesc în comunitate lăsând stadionul așa, nu în mine, ci în copiii noștri care vor să facă sport.

-La pariuri mai jucați?

-Acolo da. Ce, nu e voie?

Primarul Lucian Ciobanu

-Am văzut că sunteți milionar din pariurile sportive.

-În 2016, am luat 240.000 de lei pe 4 bilete la pariuri sportive, pe meciuri disputate în NBA și în Euroliga de baschet. Am făcut eu un bilet, l-a copiat și soția, și socrii! Am plătit pentru bilete între 9 lei și 17,5 lei. În 1996 am câștigat 40.000 de mărci germane, în 2001 – o mașină mică la o tombolă, iar în 2015 – 100.000 de lei.

Gică Popescu: ”Sper că va fi acolo o arenă modernă”

Întrebat de Libertatea dacă știe despre situația de la clubul din Calafat, pe care l-a și condus la mijlocul anilor ’90, fostul internațional a spus că nu o cunoaște, dar era optimist în privința viitorului.

E păcat ce se întâmplă, n-am mai fost de câțiva ani acolo. Am avut echipa trei ani, am ținut-o la liga a treia. Acum nu știu ce condiții sunt. Calafatul e prins în proiectul Euro 2020, pentru stadioane noi. Sper că va fi acolo o arenă modernă, cu 500 de locuri. Gică Popescu, fost mare internațional:

Gică Popescu s-a născut pe 9 octombrie 1967 şi a început fotbalul la echipa oraşului natal, Dunărea Calafat, unde a jucat între 1982-1984

Gică Popescu

”Baciul” fotbalului românesc

Gică Popescu a bifat 115 meciuri și a marcat 16 goluri pentru Națională, cu care a fost prezent la CM 1990, 1994 și 1998 și la Euro 1996 și Euro 2000.

Pe plan intern, are un titlu și două cupe cu Steaua, are 2 titluri și două supercupe cu PSV Eindhoven, Cupa Spaniei, Supercupa Spaniei și Cupa Cupelor cu FC Barcelona, trei campionate, două Cupe, Cupa UEFA și Supercupa Europei cu Galatasaray.

A fost de șase ori cel mai bun fotbalist român al anului (1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996).