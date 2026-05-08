Incidentul grav a avut loc înaintea derby-ului cu Barcelona, programat duminică, și a provocat tensiuni în vestiar. Valverde l-a acuzat pe Tchouaméni că ar fi furnizat informații presei despre echipă, iar conflictul a escaladat, culminând cu o altercație fizică. În urma acesteia, Valverde a suferit un traumatism cranian și a avut nevoie de copci.

„Real Madrid C.F. anunță că, în urma evenimentelor care au dus la deschiderea procedurilor disciplinare de ieri împotriva jucătorilor noștri Federico Valverde și Aurélien Tchouaméni, ambii au apărut astăzi în fața ofițerului de anchetă. În timpul apariției lor, jucătorii și-au exprimat regretul sincer pentru cele întâmplate și și-au cerut scuze reciproc”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Cei doi jucători și-au cerut scuze colegilor, antrenorilor și fanilor, asigurându-i pe oficialii clubului că vor respecta deciziile luate în urma anchetei interne. Președintele Florentino Pérez a cerut o analiză detaliată a incidentului, iar sancțiunile financiare aplicate reprezintă un avertisment clar pentru întreaga echipă.

Decizia vine într-un moment critic pentru Real Madrid, aflat în plină luptă pentru titlu, cu derby-ul împotriva Barcelonei având potențialul de a desemna campioana Spaniei. Clubul speră ca măsurile luate să readucă liniștea în vestiar și să evite alte incidente similare în viitor.

