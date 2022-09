Florin Marin a condus 14 echipe din postura de antrenor principal, dar a fost și colaboratorul lui Victor Pițurcă la echipa națională. Ultima dată la FC Voluntari în 2017, fostul fundaș central a fost la un pas să semneze cu Dinamo, dar proiectul „câinilor” nu l-a convins așa că a renunțat.

Fără angajament, dar observator atent al fenomenului, Florin Marin a fost invitatul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, unde a vorbit despre echipa națională și meciurile cu Finlanda (23 septembrie) și Bosnia-Herțegovina (26 septembrie), pe care România le joacă în grupele Ligii Națiunilor: „N-avem cum să prindem primele două locuri. E greu! E foarte important să i se acorde continuitate, să rămână la echipa națională”.

Întrebat de numirea lui Edi Iordănescu, Florin Marin a comentat: „Aș fi preferat un antrenor cu experiență. Pe Edi îl cunosc destul de bine, este un antrenor foarte meticulos, se documentează, se informează foarte mult, are și simț practic, dar părerea mea e că a greșit, nu a ales momentul potrivit, trebuia să mai aștepte. Edi Iordănescu e preocupat, chiar dacă are momente în care filosofează. Trebuie să i se dea încredere în continuare”.

Fostul antrenor crede că de greșit au făcut-o și Cosmin Contra, dar și Mirel Rădoi. „Au acceptat foarte repede funcțiile și sigur că nu au avut rezultate. La echipa națională trebuie în primul rând să ai experiență internațională, să fi jucat cu echipele în cupele europene, să mai fi fost la lotul de tineret. Ei s-au grăbit!” a declarat Florin Marin.

Care a făcut o referire specială la criteriile de selecție de la prima reprezentativă: „În primul rând, trebuie să iei jucători care joacă la echipele de club, care sunt în formă. Un aspect foarte important e să convoci jucătorii care se potrivesc la meciurile respective pe care le ai de disputat. În funcție de adversari trebuie să convoci un lot de jucători. Și ei, din cauza lipsei lor de experiență, nu au făcut acest lucru. Sau sub presiune, pierzând jocurile au schimbat sistemele. Nu poți schimba trei, patru, cinci sisteme la echipa națională!”.

Am avut oferte din străinătate, una din China, de la Chongqing. Făceam de la hotel până la stadion nouă ore și jumătate. Acolo am dat de o căldură… 44 de grade! Am stat o săptămână și jumătate. Cu două, trei zile înainte să se prezinte echipa la pregătire am renunțat.

Florin Marin, fost antrenor