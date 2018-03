Gest nesportiv al Carolinei Dolehide în meciul cu Simona Halep de la Indian Wells. În ”războiul sânilor”, americanca i-a tras una în piept româncei! | FOTO&VIDEO

Gest nesportiv al Carolinei Dolehide în meciul cu Simona Halep de la Indian Wells: i-a tras una în piept! LIVE TEXT Simona Halep – Caroline Dolehide, în turul III la Indian Wells. Simo, calificare cu peripeții.

Halep a învins neașteptat de greu în turul al treilea la Indian Wells, dar nu pentru că adversara ei a jucat bine, ci din cauza unui gest nesportiv făcut de Dolehide. Ceea ce s-a numit și ”războiul sânilor” a avut parte de un incident nesportiv. Noua Simona Halep este o americancă de 19 ani. Caroline Dolehide a atras toate privirile la Indian Wells | VIDEO



Halep (26 de ani, 1 WTA) a fost extrem de iritată, după o fază în care Dolehide (19 ani) a dat dovadă de lipsă de respect! Aflată la fileu, Simona, care tocmai returnase, a fost lovită cu mingea în piept de jucătoarea clasată pe locul 165 WTA. Gestul americancei, care a și câștigat punctul, a părut intenţionat, nesportiv, dar nu a fost penalizat de arbitrul de scaun! Ea ar fi putut trimite mingea oriunde, însă a lovit-o în plin pe Simona!

Incidentul a avut loc în setul al doilea, la 4-2 pentru Halep, după ce Simona făcuse un break. Punctul lui Dolehide a dus scorul la 4-3.

If looks could harm ? #BNPPO18 pic.twitter.com/iJrunPa9Eo

— Ramona Toderaş (@RamonaToderas) March 12, 2018