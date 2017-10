Gigi Becali o ”antrenează” și pe Simona Halep: ”I-am scris două mesaje”. Ce i-a transmis patronul FCSB jucătoarei de tenis.

Simona Halep a ajuns numărul 1 mondial în ierarhia WTA grație talentului și volumului de muncă depus de ea. Gigi Becali crede că și el are un rol în ascensiunea „machedoancei”.

Gigi Becali o ”antrenează” și pe Simona Halep: „Mă enerva”

Gigi Becali nu se mai mulțumește cu „sfaturile” pe care le dă antrenorilor și jucătorilor de la FCSB. A început să-i facă echipa și lui Cosmin Contra, noul selecționer al naționalei, iar mai nou a trecut și la alte sporturi.

A început s-o bombardeze cu mesaje și pe Simona Halep. „I-am scris 2 mesaje lui Halep, i-am scris şi înainte de meciul cu Şarapova, i-am zis că are har, trebuie s-o bată. Şi i-am scris şi înainte de meciul cu aia care a bătut-o la Roland Garros, că mă enerva (n.r. Ostapenko)! Şi a bătut-o şi p-aia!”, a dezvăluit Gigi Becali, la Digi Sport.

CITEȘTE ȘI: