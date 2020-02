De Vlad Nedelea,

Ion Crăciunescu, fostul mare arbitru român, a comentat golul marcat de Adrian Păun. Fostul șef al CCA spune că atacantul clujenilor nu a jucat mingea intenționat cu mâna și că arbitrajul video nu trebuia să intervină.

“Regulamentul spune că dacă s-a comis o infracțiune, trebuia dată o lovitură liberă. Așa cum văd eu faza, nu știu unde putea să-și mute mâna Traore pentru ca arbitrii să considere că e într-o poziție normală. Fotbalul nu se se joacă cu mâinile la spate! Era în alergare. Nu are cum să ducă mâna la spate”, a declarat Ion Crăciunescu la TV Digi Sport.

Cristi Balaj a avut pentru gsp.ro un punct de vedere total diferit: “Centralul a procedat corect, nu e vorba de interpretare!”

Din punctul lui de vedere, CFR Cluj nu a fost dezavantajată. Conform fostului arbitru, centralul a procedat corect când a anulat golul lui Păun.

E henț clar, în afara oricărui dubiu. Regulamentul e clar: dacă mingea atinge mâna unui jucător, după care echipa acelui fotbalist marchează gol, reușita se anulează! Tocmai de aceea, centralul nici nu a fost să mai vadă faza, pentru că nu e vorba de a interpreta dacă și-a creat un avantaj, dacă a fost intenție etc. Cei din cabină trebuiau doar să judece dacă a fost sau nu atinsă mingea cu mâna. Or, asta este foarte clar. Decizia centralului este perfect regulamentară.

Ce spune regulamentul

În iunie 2019 regulamentul a fost modificat pentru a stabili mai bine când se dictează henț. Astfel, potrivit legii, pe faza de atac hențul se judecă diferit.

Este o abatere atunci când:

Este de obicei abatere atunci când:

Dan Petrescu s-a declarat extrem de nemulțumit de arbitrajul letonului Andris Terimanis.

Am dat un gol valid. Uite ce spune regulamentul: «Nu se consideră că s-a comis o abatere atunci când mingea atinge mâna unui jucător, ricoșând direct din capul, corpul sau piciorul unui jucător aflat în apropiere!». Regulamentul e clar. Arbitrul, dacă știa regulamentul… În plus, apelezi la VAR când faza e clară. El s-a dus când nu e ceva clar. Dacă era golul în poarta noastră, nu se uita nimeni! Plecăm frustrați! Sevilla era una dintre favorite. Dacă ne calificam azi, poate eram și noi favoriți.

