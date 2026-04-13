Diferență minimă de puncte

Schimbarea de lider vine în urma performanței de excepție a lui Sinner de la Monte Carlo, unde și-a adjudecat primul său trofeu Masters 1000 pe zgură, câștigând finala disputată chiar împotriva lui Alcaraz.

Odată cu acest succes, italianul recuperează fotoliul de lider pe care îl pierduse la finalul sezonului trecut.

Diferența dintre primii doi jucători ai lumii este în prezent una infimă, de doar 110 puncte, în timp ce distanța față de restul plutonului a devenit uriașă.

Germanul Alexander Zverev, aflat pe ultima treaptă a podiumului, are mai puțin de jumătate din punctajul obținut de ocupantul locului secund.

Top 10 din clasamentul ATP

Ierarhia actuală reflectă dominația clară a noului val de jucători, dar și menținerea veteranului Novak Djokovic în elita mondială:

Jannik Sinner (Italia) – 13.350 puncte Carlos Alcaraz (Spania) – 13.240 puncte Alexander Zverev (Germania) – 5.555 puncte Novak Djokovic (Serbia) – 4.710 puncte Félix Auger-Aliassime (Canada) – 4.100 puncte Ben Shelton (SUA) – 3.900 puncte Alex De Minaur (Australia) – 3.895 puncte Taylor Fritz (SUA) – 3.870 puncte Lorenzo Musetti (Italia) – 3.625 puncte Daniil Medvedev (Rusia) – 3.560 puncte

Cifrele lui Jannik Sinner

Pentru Sinner, după victoriile de la Paris, Indian Wells și Miami, acesta este al patrulea titlu consecutiv la Masters 1000. O performanță realizată anterior doar de Novak Djokovic (de trei ori) și Rafael Nadal.

Dacă Sinner va triumfa la următorul său Masters, va deveni primul jucător din istorie care câștigă cinci titluri Masters consecutive.

Jucătorul italian a câștigat până acum șapte din nouă turnee 1000: au mai rămas doar Madrid și Roma, și este deja la egalitate cu Nadal și Murray la numărul de titluri câștigate în această categorie.

Sinner a doborât un record deținut anterior de Novak Djokovic, devenind al doilea jucător care a câștigat toate cele trei turnee Masters 1000 ale sezonului în același an.

Nole reușise acest lucru în 2015, învingându-i pe Federer la Indian Wells, pe Murray la Miami și pe Berdych la Monte Carlo. Italianul a răspuns învingându-i pe Medvedev și Lehecka în California, respectiv Florida, înainte de a deveni doar al doilea jucător care îl învinge pe Alcaraz într-o finală Masters 1000.

Aceasta marchează a douăzeci și doua victorie consecutivă la acest nivel, ultima înfrângere venind la Shanghai, unde s-a retras împotriva lui Griekspoor.

Și, având în vedere retragerea sa în finala de la Cincinnati, Sinner nu a mai pierdut un meci complet într-un Masters 1000 de la Openul Italiei de anul trecut, în finala împotriva lui Alcaraz. Este a șasea cea mai bună serie din istorie, la egalitate cu Djokovic între Shanghai 2015 și Miami 2016.

Filip Jianu, cel mai bine clasat jucător din România

În ceea ce privește prezența tricoloră în clasamentul ATP, cel mai bine clasat jucător din România rămâne Filip Cristian Jianu.

În urma ultimei actualizări a punctajelor, Jianu a coborât 8 poziții, situându-se în prezent pe locul 275 mondial, cu un total de 194 de puncte.

