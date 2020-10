La final, cuprins de emoții, Khabib și-a anunțat retragerea. Cu lacrimi în ochi, rusul a declarat că nu mai poate lupta după ce tatăl său a decedat.

”A fost ultima mea luptă în UFC, este imposibil să mai revin fără tatăl meu”, a declarat campionul, considerat unul dintre cei mai buni luptători din istoria MMA.

”Când UFC m-a sunat despre lupta cu Justin, am vorbit cu mama timp de 3 zile. Nu a vrut să merg să lupt fără tata, dar i-am promis că va fi ultima mea luptă. Îți mulțumesc, Justin. Știu multe lucruri despre tine, știu că îți ajuți oamenii. Fii aproape de părinții tăi, nu știi ce se poate întâmpla mâine”, a mai precizat Khabib.

Tatăl lui Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov, a decedat în luna iulie a acestui an, la vârsta de 57 de ani, după ce a fost infectat cu COVID-19. Abdulmanap i-a fost aproape fiului său în toate cele 28 de meciuri pe care Khabib le-a disputat înainte ca acesta să se stingă din viață.

