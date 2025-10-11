S-a întâlnit cu Lukașenko pentru a-i cere ajutorul

Jurnalistul Jarosław Pisarenko a relatat pentru Przegląd Sportowy Onet o poveste necunoscută până acum despre începuturile carierei Sabalenkăi. În 2017, când belarusa începea să câștige primele turnee importante și să urce în clasamentul WTA, ea s-a confruntat cu o problemă majoră: banii săi ajungeau în conturile unui agent rus suspectat de fraudă.

Sabalenka, disperată să iasă din acel contract, ar fi cerut ajutorul președintelui Lukașenko, lucru care a schimbat definitiv cursul carierei sale.

„Fără intervenția lui Lukașenko, este puțin probabil ca Aryna să fi ajuns la acest nivel. De aceea îi este atât de greu să vorbească deschis despre regim sau despre război. Trebuie să fie extrem de atentă la ce spune”, explică Pisarenko.

În 2018, Sabalenka s-ar fi întâlnit personal cu Lukașenko la Palatul Independenței. Detaliile discuției nu au fost niciodată făcute publice, însă, potrivit surselor jurnalistului, președintele ar fi intervenit direct: agentului rus i s-ar fi transmis „o ofertă pe care nu o putea refuza” – să rezilieze contractul imediat sau să fie trimis înapoi în Rusia, încătușat.

Ezită să vorbesacă deschis despre războiul din Ucraina

După acel moment, cariera Arynei Sabalenka a cunoscut o ascensiune spectaculoasă. Totuși, spune Pisarenko, „această datorie” față de regim nu a dispărut niciodată. La Revelionul 2020/21, sportiva ar fi participat la o petrecere privată la palatul lui Lukașenko, un eveniment rezervat doar apropiaților președintelui.

Sabalenka a fost de mai multe ori întrebată despre războiul din Ucraina și despre poziția sa față de Lukașenko. Mult timp a evitat răspunsurile directe, afirmând doar: „Nu susțin războiul. Nu vreau ca țara mea să fie implicată în niciun conflict. Aceasta este poziția mea”.

Pisarenko susține că ezitarea ei are legătură cu trecutul: „Probabil simte că are o datorie față de regim. În plus, familia ei – mama și sora – se află în Belarus. Nu știm ce proprietăți sau interese are acolo. E normal să fie precaută”.

Se prezintă drept o „cetățeană a lumii”

După câștigarea US Open, Sabalenka a revenit pentru scurt timp în Belarus, însă locuiește în Miami, prezentându-se adesea drept „cetățeană a lumii”.

Această atitudine i-a atras critici de ambele părți: în Belarus, propagandistul Grigori Azarenok a acuzat-o că „a devenit prea occidentală și materialistă”.

Jurnalistul crede, de asemenea, că Sabalenka a evitat intenționat participarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, invocând motive medicale.

„Orice sportiv belarus de top trebuie să se întâlnească cu Lukașenko, iar Aryna știa că ar fi fost pusă în situația de a alege o tabără. Nu și-a dorit asta”, afirmă Pisarenko.

Legătura dintre sport și politică, în Belarus

Jurnalistul belarus oferă și alte exemple despre legătura strânsă dintre sport și politică în Belarus:

Fotbalistul Alexander Hleb, implicat într-un accident mortal în 2004, ar fi fost protejat de Lukașenko, pe care apoi l-a sprijinit deschis.

Maks Mirnîi, fost jucător de tenis și actual membru al echipei tehnice a Sabalenkăi, a fost forțat să-și retracteze declarațiile de sprijin pentru protestatarii față de regim după ce s-a îmbolnăvit grav.

Mulți comentatori, printre care Tomasz Wolfke (Eurosport) și Ben Rothenberg (SUA), consideră că refuzul Arynei Sabalenka de a se distanța clar de Lukașenko ar trebui să aibă consecințe, unii mergând până la a susține că sportiva nu ar trebui să mai fie admisă în turneele WTA.

