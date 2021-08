„Am fost aici de la 13 ani. După 21 de ani, plec cu soția mea și cei trei copii ai mei. Vom reveni aici, aici e casa noastră. Toată viața mea e la Barcelona”, a spus Lionel Messi.

„În ultimele zile m-am gândit la ce pot spune. Adevărul este că nu pot spune nimic. Este foarte greu pentru mine, după atât de mulți ani. Am fost aici toată viața mea. Nu sunt pregătit pentru asta”, a precizat Leo Messi.

„Am făcut tot posibilul pentru a rămâne. Laporta, clubul, nu au putut să îmi înregistreze contractul din cauza problemelor cu La Liga. Nu știu dacă din partea clubului s-a făcut tot posibilul să rămân, dar știu că eu am făcut tot ce am putut. Anul trecut nu am vrut să mai stau și am spus-o. Acum am vrut să rămân și nu am putut”, a declarat Lionel Messi.

„Era clar că voi continua. Totul era rezolvat, nu era nicio problemă. Cum a spus însă Laporta (n.r. – președintele clubului FC Barcelona), clubul e mai important decât jucătorii. Oamenii se vor obișnui fără mine. Va fi ciudat, dar se vor obișnui. Barcelona are jucători foarte buni și va fi bine”, a dezvăluit Lionel Messi.

E cel mai greu moment din carieră. Fără îndoială! Sper să revin și să fiu parte din club, să ajut clubul să fie cel mai bun din lume. Asta e tot ce pot spune acum. M-am gândit la multe, dar nu îmi ies cuvintele. Vă mulțumesc tuturor Lionel Messi:

Despre viitorul club, Lionel Messi a dezvăluit că gruparea franceză Paris Saint Germain reprezintă o pistă, dar, în acest moment, nimic nu este bătut în cuie.

„PSG e o posibilitate, ca să fiu sincer. Dar nu am nimic confirmat. Am fost sunat de multe cluburi, dar încă nu am niciun acord”, a afirmat Lionel Messi.

Conform presei din Franța, Messi ar fi ajuns deja la un acord cu șefii lui PSG, fiind așteptat în Franța în următoarele zile pentru a semna un contract valabil două sezoane, cu posibilitate de prelungire pentru încă un an.

Fotbalistul argentinian de 34 de ani a fost însoțit la conferința de presă de soție și cei trei copii, dar și de foștii fotbaliști ai Barcelonei Puyol și Xavi.

De asemenea, dintre actualii jucători ai Barcelonei au fost prezenți pe Nou Camp, la conferință, Pique, Busquets, Jordi Alba, Griezmann și Umtiti.

Lionel Messi se va despărți în această vară de Barcelona, clubul nereușind să înregistreze un nou contract pentru argentinian din cauza problemelor financiare.

FOTO: EPA

