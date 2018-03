Marcel Răducanu a fost ”turnat” la Securitate de Cornel Țălnar și de Florin Marin! Documente incredibile.

Marcel Răducanu (63 de ani) a povestit, recent, cum a luat bani pentru un „blat” cu „U” Cluj, fiind filmat, fapt care l-a făcut să-și grăbească fuga din țară.

„A fost un meci în care am fost plătit pentru un blat. Dar nu am fost singurul din echipă, am fost mai mulți. Printre ei am fost și eu. Am luat banii la Operă! M-au filmat. Probabil erau prin boschete, pe acolo, stăteau ascunși…

Da, mi-a arătat filmul cum am luat banii… Ce puteam să fac? M-au prins… Nu puteam să spun că nu sunt eu acolo”, a spus Răducanu la emisiunea Replay de pe TVR.

Marcel Răducanu a fost ”turnat” la Securitate de Cornel Țălnar și de Florin Marin: „În discuțiile purtate cu numitul Țălnar Cornel…”

„Gazeta Sporturilor” a publicat azi note de la Securitate în care arată că printre cei care au „ciripit” au fost și Florin Marin, colegul lui Răducanu la Steaua, și Cornel Țălnar, rivalul de la Dinamo!

Facem cunoscut că o sursă a organelor noastre a semnalat că în discuțiile purtate cu numitul Țălnar Cornel, fotbalistul lui Dinamo, acesta i-a relatat că în rândul unor fotbaliști de la Steaua se discută că Marcel Răducanu ar fi luat la un meci de fotbal suma de 20.000 de lei ca să joace prost, iar în momentul în care ar fi primit banii ar fi fost filmat «în secret» de către un ofițer de la MApN”, se arată într-o notă.

Într-un alt document apar alte informații: „În returul campionatului trecut, Marcel a fost chemat la ministru, unde i s-a arătat o fotografie care îl reprezenta pe el în momentul în care primea bani (20.000 de lei) de la un cetățean pentru a vinde meciul de la Cluj.

Marcel a fost obligat să recunoască și să dea banii înapoi. Pentru a verifica această informație am discutat cu fotbalistul Fl. Marin, care mi-a confirmat cele spune, mi-a spus că ar fi văzut și el filmul respectiv și că Marcel ar fi adus la club în loc de 20.000 de lei, din greșeală, suma de 21.000 lei.1.000 lei fiindu-i restituită ulterior.

Cu același prilej, Fl. Marin mi-a spus că Marcel a mai dat o declarație în care recunoaște că ar fi vândut și un meci cu FCM Brașov, declarație care l-ar fi implicat și pe el!”.

După aceste evenimente, realizând că e posibil s-o pățească, Marcel Răducanu a fugit, în 1981. Povestea fugii sale este incredibilă.

„Există un Dumnezeu… E inuman ce s-a întâmplat. Fuga mea e de film. Chiar am făcut o carte despre asta, dar mi-e frică să o scot. Am dat și nume, dar nu vreau să am avocați. Am ajuns în Germania, la Grünberg, lângă Frankfurt. Seara aveam un meci la Hanovra.

Ne-am întors înapoi după meci și nu știam ce să fac pentru că trebuia să plec. Am dat peste un polonez care antrena o grupă de copii, am vorbit cu el puțin în engleză și i-am spus ce am de gând. I-am spus să-mi ia doar geanta că de restul mă ocup eu.

Apoi a venit un meci la Kassel și m-am trezit cu nea Costel Popa, care era șeful de la hotelul Nord. Eu îl știam din România și i-am spus ce am de gând să fac. Aveam un meci la Dortmund și mi-a zis: «Joci prima repriză, încearcă să o faci bine, să te vadă lumea și la pauză te aștept afară!».

M-am dat accidentat la pauză! Era 31 iulie… Am intrat șchiopătând în cabină și nea Tinel, Valentin Stănescu, m-a luat: «Ce-ai, bă boule, ce s-a întâmplat?». I-am zis că mă doare genunchiul, că nu mai pot să joc și mi-a zis să rămân în vestiar…

Nu-mi venea să cred! Au ieșit jucătorii pe teren, eu aveam ghetele într-o gentuță și-am luat-o la fugă din stadion. M-a așteptat nea Popa și-am zis doar atât: «Sunt liber! Am scăpat!»”.

Marcel Răducanu a jucat 136 de meciuri și a marcat 31 de goluri la Borussia Dortmund.

