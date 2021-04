Marian Drăgulescu este unul dintre cei mai valoroși sportivi români din istorie, iar realizările sale sunt impresionante.

Sportivul de 40 de ani a fost invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Printre subiectele dezbătute alături de cel mai medaliat român al tuturor timpurilor a fost cel legat de căsnicia cu prima soție, Larisa Drăgulescu. Aici, Marian și-a recunoscut partea sa de vină.

„Am învățat în viața mea din greșeli, așa că nu regret căsnicia cu Larisa. Au fost și momente frumoase ale relației, și momente mai puțin frumoase. Cel mai bine ne merge separat, ne înțelegem de minune acum. A fost o relație nocivă, au fost multe scandaluri, certuri, am fost doi tineri care scoteam ce e mai rău din nou. Ne băteam parte în parte, de multe ori ea sărea. Cât e ea de mică! Eu sunt o persoană destul de calmă, prefer să rămân calm”, a mărturisit sportivul.

Au fost multe altercații, de multe ori nu am ripostat, alteori am ripostat, de aceea îmi pare rău că am făcut-o. Îmi pare rău. Încerc să învăț. A fost singura relație cu altercații și cu certuri, în rest n-am mai ridicat mâna la o femeie.

