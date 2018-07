Mihaela Buzărnescu poartă lentile de contact. Jucătoarea a avut probleme la ochi în meciul cu chinezoaica Yafan Wang

Mihaela Buzărnescu a menţionat că la scorul de 3-2 pentru adversară a chemat medicul pentru că îi ieşise lentila de contact. „Am chemat medicul pentru că îmi ieşise lentila de contact şi nu mai puteam să o pun la loc. Am chemat medicul ca să vadă dacă nu am şi altceva în ochi şi să îmi dea cu o soluţie dezinfectantă. Atunci mi-am schimbat şi lentila de contact”, a explicat ea.

Buzărnescu a afirmat că meciul din sferturi cu chinezoaica Yafan Wang a fost unul dificil, cu atât mai mult cu cât s-a desfăşurat pe o umiditate ridicată. „A fost greu atât în primul, cât şi în cel de-al doilea set. Wang a jucat foarte bine azi, s-a mişcat incredibil, a scos tot. De câteva ori nu mă aşteptam să returneze, m-a surprins şi am pierdut puncte. Dar am reuşit să trec peste momentele grele şi să câştig acel tiebreak. Azi a fost şi umiditate mare, foarte cald, deci condiţiile nu au fost deloc uşoare. Aşa că sunt încântată că am câştigat acest meci. Sunt în semifinale şi la simplu şi la dublu, dar sunt obişnuită. În ultimele luni am cam jucat mereu… Dar mai pot să joc, acum două zile m-am simţit mai obosită decât azi. Fizic sunt OK, mi-a priit faptul că ieri am jucat doar dublu”, a precizat jucătoarea.

Buzărnescu este setată să joace finala: „Eu îmi doresc o finală cu oricine, nu neapărat cu o româncă. Pur şi simplu îmi doresc pentru mine să ajung să joc cât mai multe finale WTA. Dar dacă ar fi şi Sorana Cîrstea în finală ar fi foarte bine pentru România. Îmi doresc să ajungem amândouă în finală. Dar pentru mine cel mai important este să ajung eu în finală”, a spus numărul 25 mondial.

„Mă bucur însă că pot să joc în faţa publicului de aici. Sper că voi arăta în continuare un tenis bun. Mă bucur că spectatorii mă susţin. Simt că îmi dau putere, mă concentrez mai mult. Cu Petra Martic (n.r. – adversara din semifinale) am jucat de două ori pe iarbă, e 1-1 acum între noi. E o jucătoare foarte muncitoare care nu renunţă absolut deloc. Are un serviciu bun, fizicul o ajută mult. Aştept publicul să mă susţină, vom vedea cine va câştiga”, a adăugat ea.

Buzărnescu a precizat şi obiectivul său în perioada următoare: „Sper să intru în primele 20 de jucătoare ale lumii, îmi doresc acest lucru. Ştiu că nu este uşor. Încerc din răsputeri să mă calmez şi cred că azi am arătat că atunci când m-am calmat am reuşit să revin şi să câştig. Trebuie lucrat, nu e uşor în acest sport”.

În semifinale, Buzărnescu o va întâlni pe croata Petra Martic, favorita numărul 4, care într-un alt meci din sferturile de finală disputat vineri, a învins-o pe Laura Siegemund (Germania) cu scorul de 7-5, 4-6, 6-4.

