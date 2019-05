Fratele lui Ilie Năstase, Costică, prieten și fost coleg de turnee cu Ion Țiriac la începutul carierei sale, dezvăluie că miliardarul de azi și-a lăsat celebra mustață după ce a fost impresionat de look-ul identic al australianului John Newcombe, în fața căruia a pierdut în patru seturi la Roland Garros 1962.

Așa cum e un mister felul în care Ion Țiriac a strâns primul milion de dolari din zestrea actuală, care depășește un miliard, la fel geneza mustății omului de afaceri a rămas îngropată în istorie.

Există însă un om care are cheia către rezolvarea acestei ecuații estetice. Se numește Constantin Năstase, este fratele mult mai cunoscutului Ilie și omul legat de o prietenie de zeci de ani cu Țiriac, alături de care a jucat sau a călătorit la turnee dinainte ca Ilie să explodeze.

Bărbatul povestește: ”Am jucat în Cupa Davis cu RFG, la Hanovra, în 1962, după care am plecat împreună cu Țiriac la turneul de la Roland Garros. Am fost atunci primii români ajunși după război pe tabloul principal. Iar la acea competiție a venit și un mare tenismen australian John Newcombe, care avea o mustață mai deosebită, cu marginile lăsate mult în jos spre bărbie. Lui Țiriac i-a plăcut foarte mult și atunci a decis să-și lase o mustață identică”.

„Nu mi-am bărbierit-o niciodată”

Statistica Roland Garrosului vine să întărească amintirile lui Costică Năstase. Nu doar că Newcombe a fost și el pe tabloul turneului din 1962, dar l-a întâlnit în meci direct pe Țiriac în turul 2. L-a învins în patru seturi, 5-7, 7-5, 8-6, 6-3, după care s-a oprit în faza următoare, bătut de un conațional de la Antipozi, Geoff Hughes.

Acesta e practic momentul care a însemnat actul de naștere al mustății lui Țiriac, devenită peste timp marcă înregistrată a fostului tenismen. Azi, la 80 de ani, omul de afaceri spune:

„Nu mi-am bărbierit-o niciodată. Nu-mi mai aduc aminte când și de ce mi-am lăsat-o. Poate m-oi fi născut cu ea, nu știu. Dacă apar în niște poze mai vechi fără mustață, înseamnă că sunt dinainte de a mi-o lăsa să crească. Acum, din păcate, e albă, nu mai e ca pe vremuri, când aveam și părul ca Jimmy Hendrix”.

Falsa legendă a pariului cu premierul comunist Maurer

Într-adevăr, Țiriac apare într-o poză de epocă fără mustață, la vânătoare, alături de fostul premier al României Ion Gheorghe Maurer, omul de care ex-tenismenul s-a apropiat în perioada comunistă, beneficiind inclusiv de facilități și favoruri dinspre longevivul șef al Guvernului în perioada 1961-1974.

Speculațiile peste timp au fost că Țiriac ar fi pierdut un pariu și a trebuit să-și dea jos mustața, dar Costică Năstase întărește cuvântul fostului său coleg: „Nu e reală legenda cu Maurer. Țiriac nu și-a ras niciodată mustața, poza e cu siguranță dinainte să-i crească”.

Explicația e, de asemenea, plauzibilă, căci Maurer l-a luat de foarte timpuriu sub aripă pe Țiriac. Miliardarul de azi chiar povestea în 2017, la o emisiune radiofonică a Andreei Esca, faptul că „la o vârstă fragedă am început să joc tenis cu dumnealui, ştia situaţia mea. La un moment dat, m-am dus la cadre la Ministerul Tineretului şi Sportului şi mi-au spus: «Domnule, dumneata nu mai ai paşaportul». Eu am reacţionat: «Sunteţi nebuni?! Eu mâine trebuie să plec la Moscova. Spuneţi-le şefilor. Cum să nu am paşaport, ce, am omorât pe cineva?!». Maurer dăduse ordin să-mi ia paşaportul până nu termin liceul. Ei bine, în patru luni am terminat clasele a IX-a şi a X-a şi am luat și bacalaureatul. Și pe urmă mi s-a spus: «Uite paşaportul, dar ce facultate vrei să faci?»”.

Colegi în Hall of Fame

Celebrii mustăcioși John Newcombe și Ion Țiriac au fost nu doar adversari pe teren, ci sunt colegi în galeria celebrităților din tenis. Amândoi fac parte din Hall of Fame-ul „sportului alb”, cu deosebirea că australianul a intrat pe listă în 1986, iar românul, abia în 2013. Muzeul este găzduit de fosta clădire a cazinoului din Newport (Rhode Island), pe coasta de est a SUA, iar proiectul, aparținând omului de afaceri Jimmy Van Alen, a fost recunoscut oficial de federația internațională în 1986.

Criteriu John Newcombe/ Ion Țiriac

Locul nașterii Sydney (Australia)/ Brașov (România)

Vârstă 74 de ani/ 80 de ani

Cel mai bun loc în carieră 1 (simplu, 1967)/ 8 (simplu, 1968)

Turnee Mare Șlem câștigate (simplu/dublu/mixt) 26/ 1

Total turnee câștigate 67/23

Meciuri câștigate/pierdute 853/296 – 460/317

Meciuri câștigate/pierdute Cupa Davis 25/9 – 70/39

Inspirație pentru scheciul lui Toma Caragiu, «C-așa-i în tenis»

După finala Cupei Davis de la București, pierdută pentru a treia oară de România în fața SUA, celebrul umorist Dan Mihăiescu a creat un scheci fabulos intitulat ”C-așa-i în tenis”, cu Toma Caragiu purtând o mustață ”a la Țiriac”. Textul conține inclusiv faimoasa butadă ”La o mustață de Salatieră”, inspirată, evident, din alura inconfundabilă a lui Țiriac.

