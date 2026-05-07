Legislativul de la Chișinău a aprobat joi, în prima lectură, noul Cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului.

Noul cod, care interzice, între altele, traseismului politic și obligă deputații să vorbească exclusiv în limba română în ședințele plenare, a fost votat de 52 de deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea absolută.

Potrivit inițiatorului textului, noul cod urmărește modernizarea activității Parlamentului, creșterea transparenței procesului legislativ și alinierea la standardele Uniunii Europene.

Noul cod stabilește că limba de lucru în Parlament este limba română. Astfel, proiectele de legi și actele normative vor fi redactate doar în limba română, excluzându-se traducerea în limba rusă.

„Cum ne asigurăm că toți deputații vorbesc limba română?”, a întrebat deputatul PAS, Valeriu Robu, solicitând clarificări privind aplicarea prevederilor din noul cod.

În replică, Igor Talmazan a precizat că limba română este limba oficială a Republicii Moldova, iar prevederile noului cod sunt în concordanță cu deciziile Curții Constituționale și cu prevederile din Constituție.

Deși Legea privind statutul deputatului nu prevede obligația parlamentarilor de a cunoaște limba română, această cerință derivă din statutul de demnitar public și din Constituție, a explicat Talmazan.

„Limba oficială este limba de comunicare interetnică, iar limba minorităților naționale nu poate fi impusă în mod organizat și obligatoriu. Respectăm dreptul minorităților naționale, dar în instituțiile publice limba oficială este limba română”, a afirmat Igor Talmazan.

Una dintre principalele noutăți ale proiectului vizează combaterea traseismului politic. Astfel, deputații care părăsesc grupul din care fac parte își vor păstra mandatul, dar ca neafiliați. Așadar, ei nu vor putea adera la alte grupuri și nici crea noi grupuri parlamentare. Igor Talmazan a spus că măsura are scopul de a preveni „distorsionarea votului electoratului”.

Proiectul introduce și „Ora Guvernului”, observă NewsMaker. Astfel, în timpul sesiunilor, Biroul permanent va stabili o zi dedicată dezbaterilor politice la care vor participa miniștrii sau prim-ministrul. Aceste dezbateri vor avea loc la solicitarea grupurilor parlamentare, cel puțin o dată pe lună.

Totodată, se propune introducerea „Zilei opoziției”. Astfel, pentru prima ședință în plen din fiecare a șasea săptămână a sesiunii parlamentare, Biroul permanent va include pe ordinea de zi subiectele propuse de grupurile parlamentare din opoziție, de deputații independenți și de cei din opoziție.

Proiectul reglementează și procedura luărilor de cuvânt în ședințele plenare. Durata acestora nu va depăși 5 minute pentru grupuri și 3 minute pentru deputați. În cazul declarațiilor pe marginea subiectelor care nu se regăsesc în ordinea de zi, timpul alocat grupurilor va fi de 7 minute, iar deputaților – 5 minute. Proiectul mai propune ca timpul alocat pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri în cadrul dezbaterilor să fie de 60 de minute. Timpul alocat va putea fi extins cu votul majorității deputaților aleși, notează NewsMaker.md.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE