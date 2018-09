Un scandal de proporții a izbucnit între familia Balaci și oamenii de la FRF. Lorena Balaci – fostă Trică, fiica fostului component al Craiovei Maxima, susține că fiul său, Atanas (14 ani), a fost umilit de federali.

Iată postarea făcută pe Facebook de Lorena, care este fosta soție a lui Eugen Trică și fostă angajată la Juventus Colentina (actuala Daco-Getica Bucureşti):

'MIZERIA DE LA FRF

Mandria pe care am avut-o cand mi-au convocat copilul la lotul national under 15 mi-a fost umbrita astazi cand mi-am dat seama ca in Romania zilelor noastre orice este posibil….

Au fost convocati 44 de copii din toata tara, care au fost impartiti in 4 echipe de cate 11, avand cate un antrenor coordonator, plus principalul tehnician coordonator. Ieri s-au jucat 2 meciuri, urmand ca astazi castigatoarele sa joace intre ele, iar pierzatoarele de asemenea. Copilul meu a jucat intr-o echipa care ieri a castigat, urmand ca azi sa joace impotriva celeilalte echipe castigatoare. Sedinta tehnica de dimineata nu anunta ce avea sa urmeze… Din cauza ca s-au accidentat doi atacanti pe ultima suta de metri, s-a stabilit ca Ati sa joace o repriza si la una din echipele pierzatoare de ieri, iar la pauza urma sa se schimbe si sa joace la echipa lui de ieri. Asa s-a si intamplat…iese copilul la pauza, se schimba in echipamentul galben cu care urma sa joace in al doilea meci, cand un antrenor vine si ii spune sa se imbrace la loc in celalalt echipament ca va juca tot meciul.

Si aici incepe toata mizeria….in locul lui Ati, in echipa in care trebuia sa joace el initial, vine sa joace un copil care nu a fost convocat in lotul de 44, un copil care toata saptamana nu s-a antrenat la Buftea, un copil care nu a fost la selectiile precedente la Tarlungeni, un copil chemat din parc sau din pat sau poate de la play station, doar pentru ca el e legitimat la FCSB.

Eu m-am dus la Buftea la 11.30 sa-mi vad copilul jucand in meciul in care trebuia sa joace….si imi gasesc baiatul plangand, spunandu-mi ca in locul lui joaca altcineva…

Cum sa ii explic eu unui copil de 14 ani toata situatia?

Pentru toate lacrimile copilului meu voi cere explicatii in ordine ierarhica domnilor Geolgau, Stoichita si Burleanu!

Incetati o data cu mizeriile la FRF!!! Va burdusiti buzunarele si portofelele pe lacrimile copiilor! Numele de Balaci pe care il port ma face sa lupt pentru dreptate !'