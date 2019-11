De Ciprian Iana,

Nicolae Dică a anunțat că a acceptat oferta lui Mirel Rădoi să-i fie secund la națională, după ce, în 2015, i-a fost principalul colaborator la FCSB.

”Da, voi colabora cu Mirel. Astazi i-am dat OK-ul că îmi doresc să lucrăm împreună și săptămâna viitoare voi merge să semnez contractul”, a anunțat, vineri, Nicolae Dică la Telekom Sport.

Tehnicianul de 39 de ani a adăugat: ” Am avut o discuție cu el, în care mi-a explicat ceea ce își dorește de la mine, am înțeles ce vrea, i-am explicat ce îmi doresc și eu și am ajuns la un numitor comun”.

Dică a conchis: ”Este o onoare pentru mine să fiu la echipa națională, să lucrez cu Mirel. Este o provocare pentru amândoi și sper să reușim împreună să facem lucruri bune pentru fotbalul românesc”.

Cei doi vor debuta în barajul din LIga Națiunilor pentr calificarea la Euro 2020 din 26 martie, cu Islanda, din deplasare.

Mirel Rădoi a semnat cu Federația Română de Fotbal un contract pe doi ani, având ca ”obiectiv intermediar” calificarea naționalei tricolore la Campionatul European de fotbal 2020.

