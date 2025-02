Sportivul a declarat, pentru Libertatea, că se antrenează în Germania. Doar patinele de concurs costă 2.200 de euro. Sâcâit de o hernie de disc, tânărul strânge din dinți pentru a continua seria rezultatelor remarcabile.

Sportivul pregătit de Marius Băcilă a ocupat locul 1 în cursa de 500 metri a categoriei Neo-Seniori (U 23) cu timpul 36.56 secunde. El a fost urmat de Mattia Bernabe (Italia, 36.64 secunde) şi Kim Kyungrae (Coreea de Sud, 36.66 secunde).

Cele 60 de puncte obţinute l-au propulsat pe „Edy” şi pe locul al 2-lea în clasamentul general al probei de 500 de metri. În precedentele două curse, desfăşurate în Polonia la finalul anului trecut, Nițu a obținut 34 puncte (locul 8), respectiv 38 de puncte (locul 6).

Niţu a concurat și în proba de 1.000 metri, în care a ocupat locul al 11-lea, cu 1.13,81 minute. În clasamentul general al probei, sportivul de la CSM Ploieşti a ocupat locul al 6-lea, cu un total de 96 de puncte, adăugându-le 30 celor obţinute în Polonia (30 pentru locul 11 în prima etapă şi 36 pentru locul 7 din etapa a 2-a).

Secţia de patinaj viteză a CSM Ploieşti activează în parteneriat cu CSM Sibiu.

Student în anul 2 la UNEFS, Nițu, care practică patinajul viteză de la 7 ani, se antrenează în Germania. În Ploiești nu are niciun un patinoar nici măcar de încălzire. „Nici nu mai îmi aduc aminte bine de patinoarul de la Sala Sporturilor. Cert este că acolo am învățat să patinez”, a explicat Edy, pentru Libertatea.

Patinoarul nu-l ajuta pe Edy prea mult azi. Pista de concurs e mai largă, sunt alte unghiuri.

La început a fost pur și simplu de plăcere. Nu eram chiar atât de bun, dar îmi plăcea foarte mult. Pe parcurs am început să am clasări din ce în ce mai bune și am mers pe drumul acesta al performanței.