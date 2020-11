“Am avut o relație foarte bună cu toți selecționerii României din acești 11 ani și cu toți membrii staffurilor tehnice, așa că orice speculație legată de alte presupuse motive decât cele pe care vi le împărtășesc nu își are locul. Am fost convocat, am jucat, am apărat pentru România și în această misiune specială am pus tot ce am avut mai bun ca fotbalist”, a declarat Tătărușanu pentru frf.ro.

Pur și simplu cred că este timpul ca alți portari români să vină din urmă, să apere poarta echipei naționale, iar eu să fac un pas în spate Ciprian Tătărușanu:

“Poate că felul meu de a fi nu a fost mereu cel așteptat de public și jurnaliști, dar știu sigur că acest fel de a fi a contat enorm pe teren, acolo unde am avut responsabilitatea cea mai importantă, aceea de a apăra poarta României”, a mai spus portarul lui AC Milan.

Ciprian Tătărușanu a debutat pe 17 noiembrie 2010 în naționala României, într-un meci amical cu Italia, scor 1-1. El a participat cu prima reprezentativă la EURO 2016 și a fost căpitan al tricolorilor.



