VIDEO | Primele declarații ale Simonei Halep, după despărțirea de antrenorul australian Darren Cahill: „Mă așteptam. Momentan nu am nici un nume, n-am vorbit cu nimeni!”

„În momentul de față nu am vorbit nimic cu nimeni. Nu exista un plan B. Nu este ușor să îmi aleg un alt antrenor, a fost o perioadă cu Darren și vreau să îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Eu cred că o să fie bine în continuare”.

„Nu știam că vrea să renunțe, dar bănuiam”

„Nu știam că vrea să renunțe, dar bănuiam, pentru că am mai avut discuții. Știam că băiatul lui este în anul final la colegiu și trebuie să meargă la universitate. Știam că trebuie să fie alături de familie mai mult, a avut mulți ani în circuit, am înțeles și am respectat decizia lui. Familia este mereu pe primul plan”.

„Nu am nici un nume de antrenor, n-am vorbit cu nimeni”

Legat de un viitor tehnician, românca de 27 de ani nu are nici o noutate: „Momentan nu am nici un nume să vă dau și nu am vorbit cu nimeni”.

Legat de accidentarea la spate, Simo a explicat:

„Nu m-am antrenat de cinci săptămâni. Vreau să fiu bine, să fiu sănătoasă și apoi o să vină totul de la sine. Am încredere că o să fie un an bun, dar se poate să fie mai greu la început, din cauză că nu am avut meciuri la final de sezon. E cam greu să spun că va fi mai bun decât 2018, dar, cu încredere, mergem înainte. Sunt gata să o iau de la capăt. Aveam mare nevoie de o pauză”.

„Operația e exclusă! Avem nevoie de pauză. N-am mai jucat de cinci săptămâni”

„Încă nu am jucat tenis, ca să știu dacă am dureri sau nu la efort. M-am antrenat în sala de forță, în sala de fitness, nu am avut dureri, însă o să știu mai exact ce se întâmplă cu spatele meu atunci când voi juca tenis”.

Constănțeanca exclude varianta operației de hernie: „Este exclusă aceasta situație”.

Ce visează pentru 2019: „Roland Garros l-am câștigat, aș alege Wimbledon”.

