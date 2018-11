S-a speriat Darren Cahill de problemele lombare ale Simonei Halep? Lista completă a numelor de pe care Ion Țiriac va alege noul antrenor

Cahill a anunțat că a încheiat colaborarea cu Halep, deoarece dorește să petreacă mai mult timp alături de familie. „Aş vrea să anunţ că eu şi Simona nu vom mai continua parteneriatul nostru în 2019 din motive familiale din partea mea. După multe gânduri şi discuţii, şi mulţi ani cu peste 30 de săptămâni petrecute pe drum departe de familia mea, am decis să iau o pauză de un an de la antrenorat, pentru a fi acasă şi pentru a-mi susţine copiii în momentele importante ale vieţii lor, cu ultimii ani de liceu, sporturi, pregătiri de facultate şi toate cele care vor cere timp”, a scris Cahill pe un site de socializare.

„Aş vrea să-i mulţumesc Simonei pentru patru ani minunaţi. Înţelegerea ei, personalitatea, etica muncii, generoziteatea şi profesionalismul au făcut să fie o reală plăcere să fiu de partea ei ca antrenor. Este o femeie tânără, pe care o respect mult, iar asta e mai important decât orice rezultat atins. Practic, am avut jobul visurilor mele şi vreau să-i mulţumesc pentru asta, şi pentru şansa de a lucra cu cineva atât de talentat şi dedicat. Le doresc Simonei și echipei ei doar succes și abia aștept să o susțin de pe margine, în următorul an”, a mai scris tehnicianul australian.

Vrea să stea alături de fiul său

Răspunsul Simonei Halep a venit imediat: „Îți mulțumesc pentru tot, Darren. Pentru toată munca depusă și sprijinul necondiționat pe care mi l-ai acordat în ultimii ani. Am fost norocoasă să te am alături. Îți doresc atât ție, cât și familiei tale tot ce e mai bun”.

Chris Clarey, unul dintre specialiștii NY Times în tenis și apropiat al tehnicianului, afirmă că australianul dorește să aibă un rol important în cariera fiului său. Benjamin Cahill, în vârstă de 18 ani, urmează să treacă la tenisul de colegiu, în Statele Unite ale Americii. „Fiul lui Cahill, Benjamin, dorește să treacă la tenisul de colegiul în SUA. Cahill vrea să îi ușu­reze această tranziție, să fie aproape de el”, a anunțat Clarey. Cahil a confirmat informația: „Copiii mei trec printr-o etapă importantă a vieții, ultimul an de liceu. Urmează pregătirile pentru colegiu”.

De ce a renunțat Darren Cahill la colaborarea cu Simona Halep. Dezvăluiri surprinzătoare

Darren Cahill este unul dintre cei mai apreciați antrenori din circuit, de colaborarea cu acesta legându-se marile succese ale Simonei Halep. Alături de australian, constănțeanca a ajuns numărul unu mondial (încheie al doilea an pe prima poziție WTA) și a câștigat turneul de la Roland Garros.

Îngrijorat de problemele lombare ale româncei?

Acest anunț radical nu pare a veni de nicăieri. În septembrie 2017, Cahill mărturisea: „Mereu am spus că există probabil o perioadă de 3-4 ani în care poți antrena un jucător pentru a umple coșul de cunoștințe și a-i oferi câtă informație poți. Practic, te lași tu pe tine fără serviciu, iar în tenis, deoarece lucrezi de regulă cu un singur jucător, poți să-i oferi doar acestuia informațiile necesare. E o perioadă scurtă comparativ cu alte sporturi sau cu sporturile de echipă, unde loturile se tot schimbă”. Anul acesta, tot în septembrie, în timpul unui meci al Simonei, comentatorii discutau despre posibilitatea ca Darren Cahill să aleagă să-l antreneze pe Nick Kyrgios! Totuși, Halep declara la Singapore că va continua cu Cahill. Să fi fost australianul îngrijorat de starea de sănătate a Simonei, care a ratat finalul de an din cauza problemelor lombare?

Se reunesc în 2020?

„Sunt foarte trist să aud că nu vei mai fi alături de noi în anul 2019, dar așteptăm să ne reunim în 2020! Ai grijă și ne va fi dor de tine!”, a fost mesajul postat pe rețelele de socializare de fizioterapeutul Simonei Halep, Andrei Cristofor. Ce va fi, vom vedea!

Simona Halep a fost al treilea jucător, după Lleyton Hewitt și Andre Agassi, care cucereşte un trofeu de Grand Slam şi devine numărul 1 mondial alături de antrenorul australian.

În cei 12 ani, Halep a schimbat doi străini, belgianul Wim Fissette și australianul Darren Cahill, dar și o droaie de români. De când a intrat în Top 5, Simona n-a mai avut încredere în tehnicienii autohtoni, pe care nu i-a crezut capabili s-o urce la nivelul următor. Sfătuită de Ion Țiriac, dar și încurajată de managerul Virginia Ruzici, s-a lăsat pe mâna unor străini. Cu Fissette, Halep n-a avut „chimie”, dar a atins rezultate importante.

A renunțat la belgian deloc elegant, printr-un SMS sec, iar cu Cahill n-a putut continua și în 2019 din pricina problemelor de familie invocate de australian. Pe Victor Ioniță, Simona l-a umilit în public, dar nici față de Andrei Mlendea n-a avut mai mult respect.

Singurii care au ținut-o la distanță au fost experimentații Adrian Marcu și Daniel Dobre. De asemenea, relații reci are Simo și cu Firicel Tomai, cel care a ajutat-o cel mai mult în momentul în care a venit în București să se pregătească.

În ce relații s-a despărțit Simona Halep de antrenorii săi. Doar Darren Cahill a scăpat nejumulit

Groneveld, Pavel, Boris Becker?

Viitorul antrenor va depinde mult de alegerile lui Ion Țiriac, cel care s-a ocupat și de contractul cu firma de echipament. Va fi un român sau tot un străin? Există informații că Simona s-ar putea întoarce la colaborarea cu Andrei Pavel, cu care a mai lucrat anul trecut și care l-a resuscitat pe Marius Copil.

De asemenea, unele surse vorbesc despre faptul că Sven Groeneveld, 53 de ani, fost antrenor al Mariei Șarapova, de care s-a despărțit în martie, e pe o listă de „posibili”. Groeneveld, fost jucător modest de tenis, a mai lucrat cu Monica Seles, Arantxa Sánchez Vicario, Mary Pierce, Ana Ivanovici, Caroline Wozniacki, Michael Stich, Greg Rusedski, Nicolas Kiefer, Tommy Haas, Mario Ancici ori Maria Șarapova.

În patru ani cu Groneveld, Șarapova a câștigat șapte titluri la simplu, inclusiv cel de la French Open, din 2014, după o finală cu Halep. La fel ca fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill, Sven Groeneveld a lucrat în cadrul programului Adidas de dezvoltare a carierei jucătoarelor, incheiat la finalul anului 2015.

Pe lângă Andrei Pavel, pe plan intern există şi posibilitatea de a-l numi pe Teo Cercel pe post de antrenor principal, el fiind lăudat în dese rânduri de antrenorul australian.

O altă variantă vehiculată pentru româncă ar fi Boris Becker. Fostul mare campion german l-a pregătit ultima dată pe Novak Djokovic, în sezoanele 2014, 2015 şi 2016.Ţiriac ar fi omul cheie pentru realizarea acestei mutări. Omul de afaceri i-a fost antrenor neamţului,

O altă variantă de top care poate fi luată în calcul ar fi Patrick Mouratoglou. Francezul, omul care o pregăteşte în prezent pe Serena Williams, ar putea fi o mutare excelentă pentru Halep. Relaţia dintre Mouratoglou şi Serena Williams s-a răcit după incidentele de la US Open 2018.

Rennae Stubbs este o altă variantă de luat în calcul. Australianca este foarte bună amică a lui Darren Cahill şi, prin acesta, a dezvoltat o relaţie excelentă cu Simona Halep. Stubbs o pregăteşte în prezent pe Karolina Pliskova, dar rămâne de văzut dacă va decide să continue alături de cehoaică.