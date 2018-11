Și Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup, dorește să știe în ce ape se scaldă sportiva numărul 1 a României și cum arată viitorul imediat. „Nu am apucat să vorbesc cu Simona la telefon, doar ne-am «esemeseuit», înainte să plece în concediu. Sunt și eu curios să aflu de la ea dacă știa din timp că Darren Cahill va pleca. E final de sezon și nu știu dacă Simona are un plan B”, a declarat Segărceanu, pentru Libertatea.

În timp ce Ilie Năstase afirmă că Simona Halep nu are nevoie de antrenor, Florin Segărceanu are o părere contrară: „Nu se poate fără antrenor, la nivelul ăsta. E o viață dificilă în circuit, cu multe provocări. Plus că într-o anumită perioadă nu merge o anumită lovitură, trebuie exersate anumite aspecte. Își poate angaja un antrenor temporar”.

Tehnicienii români nu-i pot asigura menținerea în elită, consideră Simonei Halep. Chestiune de autoritate, adaugă șeful de la Fed Cup. „Cahill a știut să se impună. Poate alții nu au reușit să se impună, cu un program strict”. Varianta Andrei Pavel pare îndepărtată, mai ales că rezultatele colaborării cu Marius Copil se văd. S-ar înhăma Segărceanu la o muncă de zi cu zi, în „team Halep”? „Îmi ofer serviciile să o ajut cât timp se antrenează în țară, dar n-aș putea să o însoțesc în turnee”.

„Simo” merge la Ostrava

Cu Segărceanu pe bancă, echipa de Fed Cup a României va înfrunta reprezentativa Cehiei, la Ostrava, în primul tur al Grupei Mondiale, pe 9 și pe 10 februarie. Imbatabilă pe propriul teren din 2009, Cehia a obţinut, tocmai la finalul săptămânii trecute, un nou titlu după cele din 2011, 2012, 2014, 2015 şi 2016. România va alinia cea mai bună formulă. „Simona mi-a confirmat că vine”, spune Segărceanu, care a constatat sec faptul că reprezentativa Cehiei a triumfat în finala cu SUA alinia garnitura a a doua, fără vedetele Pliskova și Kvitova.

