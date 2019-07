De Daniel Conțescu,

Red Bull Next Gen Open – Tabloul Turneului



Ieri, 18 iulie, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din cadrul Red Bull Next Gen Open România. Turneul de tenis Red Bull Next Gen Open aduce la București, în perioada 20-21 iulie, la Academia de Tenis Herăstrău, cel mai efervescent și spectaculos format din circuitul internațional. 8 dintre cei mai talentați jucători de tenis U21, selectați de către antrenorul Marius Comănescu în baza performanțelor sportive acumulate, vor avea ocazia să joace formatul competițional ATP Next Gen care schimbă regulile din circuitul internațional.



Red Bull Next Gen Open în România adună 8 dintre cei mai talentați jucători de tenis U21:

Vlad Dancu

Călin Manda

Cezar Crețu

Dan Tomescu

Sebastian Gima

Matei Georgescu

Radu Papoi

Ștefan Paloși

Regulile turneului Red Bull Next Gen Open:

– Meciurile se vor juca într-un format de cel mai bun din 3 trei seturi, seturile fiind stabilite la 4 ghem-uri.

– Regula celor 25 de secunde între puncte.

– Coaching-ul pe teren e încurajat, fiecărui jucător îi este permis să vorbească cu antrenorul, utilizând un headset special.

– Pentru mai multă conexiune cu publicul, încurajările și deplasarea fanilor în tribună sunt permise.

– Fără neț și fără avantaj

– Pentru Finala Globală din Milano, meciurile se joacă fără arbitrii de linie, fiecare punct fiind monitorizat prin HawkEye Live Technology. Arbitrul central va coordona în continuare fiecare confruntare.



Meciurile de sâmbătă, 20 iulie, sunt următoarele:

De la ora 11:00

Vlad Dancu VS Cezar Crețu Matei Georgescu VS Dan Tomescu

De la ora 13:00

Radu Papoe VS Ștefan Paloși Sebastian Gima VS Călin Manda

Meciurile de duminică, 21 iulie, se vor desfășura în următoarele intervale:

11:00 – 14:00: Semifinalele; 14:00 – 16:00: Pauză; 16:30 – 17:30: Finala și Festivitatea de premiere;

