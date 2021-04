România a cucerit 6 medalii la Campionatele Europene de canotaj din Italia

Echipajul de 8+1 feminin, format din Maria Rusu, Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereş, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu și Daniela Druncea (cârmaci), a câștigat cursa cu timpul de 6:06.67 minute. Pe podium au mai urcat Olanda (6:09.98) şi Rusia (6:14.40).

Echipajul de dublu vâsle feminin, Nicoleta-Ancuţa Bodnar şi Simona Geanina Radiş, a câtigat aurul, cursa cu timpul de 6:49.84. Pe podium au mai urcat Lituania (6:53.33) şi Marea Britanie (6:55.13).

Medaliile de argint au fost obținute de:

Gianina Beleagă (simplu vâsle)

Adriana Ailincăi, Iuliana Buhuș (dublu rame),

Mihăiță Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu, Cosmin Pascari (4 rame masculin)

Alexandru Chioseaua, Florin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu Bejan, Vlad Aicoboae, Constantin Adam, Florin Fîntînariu, Ciprian Huc, Adrian Munteanu (8+1 masculin).

Here's the medal table of the 2021 European Rowing Championships - looks like it was quite a successful return on the international scene for @BritishRowing in Varese !#Varese2021 #ERChamps #europeanrowing pic.twitter.com/5tExGrlOqt — World Rowing (@WorldRowing) April 11, 2021

Foto: Facebook FR de Canotaj

