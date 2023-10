All Blacks au avut parte de „un antrenament suplimentar”, pe 17 octombrie, când au luat pe sus și au mutat un Land Rover Discovery, care nu permitea autocarului echipei să întoarcă, pentru a pleca la hotel de la ședința de pregătire de la Paris.

Din filmare reiese că pachetul de înaintare, „format” în imagini din Tupou Vaai, Samisoni Taukeiaho, Ethan Blackadder, Fletcher Newell, Ardie Savea, Luke Jacobson și Sam Whitelock, s-a ocupat de „problemă”.

„A fost un antrenament ușor”, au glumit neozeelandezii, după ce au zgâlțâit mașina, care era parcată razant cu autocarul. În câteva clipe, sportivii au „transferat-o” pe o bordură și au putut pleca.

