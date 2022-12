Înregistrarea este formată din mai multe secvențe, în care sunt surprinse diverse scheme făcute de Pele pe teren. Marca notează că toți fotbaliștii legendari care au urmat după Pele, precum Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Zidane sau Neymar, i-au preluat mișcările.

Videoclipul, care durează 2 minute și 20 de secunde, a fost postat pe 23 decembrie de scriitorul Vala Afshar, pe contul de Twitter, și a adunat peste 24 de milioane de vizualizări.

Pele did it first pic.twitter.com/zQ4bJmBBHP