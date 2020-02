De Andrei Crăițoiu,

Jucătoarea de 28 de ani a ajuns la 20 de trofee obținute în carieră din cele 37 de finale disputate până acum în circuitul WTA.

A fost o finală nebună, pasională, cu răsturnări de situație, decizii luate pe muchie de cuțit, dar cu Simona Halep triumfând pentru a doua oară la Dubai, acolo unde o mai făcuse în urmă cu 5 ani.

„E special că am cucerit al 20-lea titlu din carieră. Mi-am dorit mult să câştig acest turneu, am simţit că devin mai bună pe zi ce trece. Să joci cu o adversară atât de tânără e o provocare mare întotdeauna. Ador să joc la Dubai, am simţit că e săptămâna mea. Sunt mândră că am luptat din greu şi am acest trofeu pentru a doua oară”, a spus Simona.

Elena a jucat fantastic! Are un viitor mare, să fie încrezătoare, că se descurcă bine! Sunt aproape moartă din punct de vedere fizic Simona Halep

A ajuns la 36,5 milioane de dolari

Pentru triumful de la Dubai, Simona Halep a intrat în posesia unui cec în valoare de 696.860 de dolari. Sportiva din România a depășit astfel suma de 36.500.000 de dolari obținuți din tenis și ocupă locul 4 într-o ierarhie all-time. Podiumul e ocupat de Serena Williams (92,7 milioane de dolari), Venus Williams (41,8 milioane de dolari) și Maria Sharapova (38,7 milioane de dolari). La aceste sume nu se adaugă contractele de publicitate, care Simonei în aduc în jur de 2-3 milioane de euro anual.

Cină romantică cu iubitul

După ce-a câștigat finala, Simona a fost întrebată de jurnaliști cum va sărbători cel de-al 20-lea trofeu din carieră. „Nu ar trebui să vă spun, totuși o voi face. Voi merge la Burj Al Arab. E rușinos pentru mine, dar nu am fost niciodată acolo. Voi merge să iau cina acolo. Abia aștep!”, a mărturisit Simo.

Burj Al Arab este unul dintre cele mai luxoase hoteluri din lume, construit pe o insulă artificială la 280 de metri de plaja Jumeirah. Construcția măsoară 321 de metri și a fost inaugurată în decembrie 1999. Costul total a fost de 2 miliarde de dolari.

Are o gâlmă în talpă și s-a retras de la Qatar!

Halep a decis să nu mai participe la competiția programată în perioada 23-29 februarie în Doha. Informația a fost anunțată oficial de WTA Insider. Simona va fi înlocuită de Aryna Sabalenka (21 de ani, 13 WTA). Astfel, Sorana Cîrstea (29 de ani, 70 WTA) a rămas singura româncă rămasă în competiție la Doha. „Înainte să plec din România m-am accidentat la antrenament. Am început la Dubai cu probleme. Am zis să forțez, dar la Doha mă voi odihni”, a explicat Simona.

Cele 20 de trofee câștigate de Simona Halep

2013 : Nurnberg, s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia

: Nurnberg, s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia 2014 : Doha, București

: Doha, București 2015 : Shenzhen, Dubai, Indian Wells

: Shenzhen, Dubai, Indian Wells 2016 : Madrid, București, Montreal

: Madrid, București, Montreal 2017 : Madrid

: Madrid 2018 : Shenzhen, Roland Garros, Montreal

: Shenzhen, Roland Garros, Montreal 2019 : Wimbledon

: Wimbledon 2020: Dubai

Nu s-a lăsat până la ultima picătură de sânge, cu toate că are o gâlmă în talpă. E foarte greu la serviciu și când se deplasează, o incomodează. O să mă audă și ea acum, dar trebuie să spun că e un copil minunat, un cadou pe care mi l-a dat Dumnezeu Stere Halep, tatăl Simonei

