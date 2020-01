De Daria Maria Diaconu,

Simona Halep va debuta în sezonul 2020 la turneul de la Adelaide, unde o va avea ca adversară pe Ajla Tomljanovic.

„Mă simt bine, sunt sănătoasă, nu am probleme. Am avut șansa să mă antrenez corespunzător înaintea începerii sezonului. Am muncit din greu și mă simt mult mai bine decât la începutul anului trecut. Acum, trebuie doar să joc și să vedem cum decurge. Sunt încântată să fiu aici și sunt pregătită pentru meciul de simplu de mâine (n.r. – marți).

Nu e niciodată ușor, dar sunt gata pentru bătălii dificile în acest an. Fiind primul turneu, sunt conștientă că va fi puțin mai greu, dar la fel este pentru toată lumea”, a declarat Simona Halep.

Jucătoarea de tenis a mărturisit că are ca obiectiv în acest an căștigarea unui nou titlu de mare șlem.

„Nu sunt foarte relaxată, să fiu sinceră. Sunt puțin stresată pentru că am muncit foarte mult în cantonament. Am venit în Adelaide cu 10 zile înainte, iar acesta este un lucru benefic. Pot spune că am și eu așteptări mai mari de la mine acum, simt presiunea. Darren (n.r. – Cahill) mi-a spus că pregătirea făcută nu este doar pentru luna aceasta, ci pentru întregul an.

Trebuie să joc deoarece am nevoie de meciuri, iar apoi să mă detensionez, așa cum am făcut în ultimii doi ani. Trebuie să fiu relaxată și să mă bucur mai mult. Obiectivul pentru acest an este, desigur, câștigarea unui titlu de Grand Slam, a început să îmi placă.

Jocurile Olimpice rămân o prioritate, chiar îmi doresc o medalie. Nu contează care, sau dacă e la simplu, dublu sau dublu mixt, doar vreau una. Voi face tot ce îmi stă în putință să reușesc asta”, a mai spus Simona Halep, potrivit Hotnews.

FOTO: EPA

