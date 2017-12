Simona Halep – Karolina Pliskova, finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin. Meciul a început duminică, la 13.10.



Simona Halep – Karolina Pliskova 6-2, 6-3



ACTUALIZARE 14.12. Victorie pentru Simona Halep, 6-2, 6-3! Românca învinge în finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin. Urmează finala mică, Jelena Ostapenko – Johanna Konta.

Egalitate la 30! Minge de meci pentru Simo!



Simona Halep salvează două mingi de break. Halep mai salvează o minge de break la avantaje și face 5-3.



14:02 Halep – Pliskova 6-2, 4-3.

ACTUALIZARE 14:00 Simona Halep – Karolina Pliskova 6-2, 4-2.

Halep – Pliskova 6-2, 3-1.

Halep – Pliskova 6-2, 2-1.

Halep începe în forță și conduce cu 2-0! Primul game cu break



A început actul doi.

ACTUALIZARE 13.40. Halep închide primul set, 6-2.

Treai mingi pentru un nou break, toate anulate de Karolina! Până la urmă, 5-2 pentru Simona!



Simo își consolidează breakul și are 4-2.

ACTUALIZARE 13.30. Halep – Pliskova 3-2, game încheiat cu un rever în lung de linie. Break al româncei!



2-2, break Pliskova, după un game foarte disputat.

2-1, primul game pentru cehoiacă.

Halep – Pliskova 2-0 Simona a terminat gameul cu un as de mare efect.

Halep – Pliskova 1-0. BREAK Simona, care s-a impus lejer în primul game.

A început finala.

Cine e cel mai mare suporter al Simonei Halep

ACTUALIZARE 24 decembrie: Simoan Halep a vorbit despre partida cu Johanna Konta, câștigată de româncă, scor 6-3, 6-3. „Am fost pregătită să joc acest meci. Știam că va fi dificil, dar totul a mers bine. După Turneul Campioanelor, de la Singapore, am avut patru săptămâni libere, e cea mai lungă perioadă pentru că îmbătrânesc şi am nevoie de o săptămână în plus de odihnă în fiecare an. A fost bine că am avut o pauză. 2017 a fost foarte dur pentru mine, din punct de vedere emoţional, am avut nevoie de odihnă”, a spus Halep.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul 1 mondial, o va înfrunta pe Karolina Pliskova (Cehia), în finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin, programată duminică.

Halep a învins-o în prima semifinală pe britanica Johanna Konta cu 6-3, 6-3, în timp ce Pliskova (locul 4 WTA) a trecut în a doua semifinală de Jelena Ostapenko (Letonia/locul 7), câştigătoarea ediţiei din acest an a turneului de la Roland Garros, cu 6-1, 6-4.

Halep (26 ani) a arătat un joc solid la prima sa apariţie înaintea noului sezon competiţional şi s-a impus după o oră şi jumătate în faţa britanicei, aflate pe locul 9 în clasamentul WTA.

”Cred că am jucat foarte bine în primul meci din noul sezon, m-am antrenat chiar foarte bine acasă în România, am venit pregătită. Am fost pregătită să joc acest meci. Știam că va fi dificil, dar totul a mers bine.

După Turneul Campioanelor, de la Singapore, am avut patru săptămâni libere, e cea mai lungă perioadă pentru că îmbătrânesc şi am nevoie de o săptămână în plus de odihnă în fiecare an.

A fost bine că am avut o pauză. 2017 a fost foarte dur pentru mine, din punct de vedere emoţional, am avut nevoie de odihnă”, a spus Simona Halep, la finalul meciului.

Simona Halep are 5-1 în meciurile directe cu Pliskova, singura victorie a cehoaicei venind în Fed Cup.

Finala se va juca de la ora 13,00, ora României, iar de la ora 16,00 se va disputa finala mică, între Konta şi Ostapenko. Meciul Simonei poate fi urmărit pe Digi Sport.

