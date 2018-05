Simona Halep și-a ales orașul în care vrea să locuiască: ”Poate voi sta aici într-o bună zi”

Întrebată de jurnalistul Jon Wertheim cum este relaţia sa cu French Open, Halep a răspuns: “După cum se spune, fără resentimente. Am câştigat trofeul la juniori aici. Este aproape de ţara mea. Iubesc Parisul, să fiu aici şi să vizitez oraşul. Poate voi locui aici într-o bună zi. Iubesc totul în legătură cu acest turneu”.

Potrivit telekomsport.ro, Halep a menţionat că momentul cel mai fericit al carierei sale a fost finala din 2014 de la Roland Garros, deşi a pierdut-o în faţa Mariei Şarapova: “După meci, nu am fost foarte tristă, ştiam că Şarapova este o jucătoare valoroasă şi o mare campioană. Nu spun că nu eram încrezătoare, dar nici că ştiam că voi câştiga. Eram undeva la mijloc şi echilibrul era foarte bun. Am fost bucuroasă. Nu m-am supărat. Poate este nevoie doar de timp pentru a câştiga un turneu de Grand Slam, de răbdare şi de încrederea că pot reuşi.

Un moment de care sunt la fel de mândră a avut loc la Roma. Am jucat într-un an în calificări şi am învins-o pe Radwanska în turul doi. Îi urmăream mereu evoluţiile, vedeam cât de inteligent joacă. Nu credeam că o pot învinge. A fost o victorie mare pentru mine şi importantă pentru că a fost momentul când m-am gândit: Pot reuşi”.

Simona Halep a vorbit şi despre Ion Ţiriac, spunând că acesta este un profesionist adevărat. “Ştie totul despre acest sport pentru că este implicat în tenis de mulţi aci. Este alături de mine tot timpul. Îmi spune multe poveşti din perioada în care juca, dar şi din perioada de după. Mă face să rând de fiecare dată”.

“Am crescut jucând pe zgură, de când am luat racheta în mână am evoluat pe această suprafaţă. Aici am învăţat ABC-ul tenisului şi cred că toată experienţa acumulată mă ajută să am mereu rezultate pe zgură. Vreau să câştig turneul, acesta este obiectivul meu, mai ales că am câştigat la juniori. Ştiu ce sentimente am avut atunci şi vreau să le repet, în circuitul WTA. Am două finale, sper ca într-o zi să şi câştig”