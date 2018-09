După România – Bosnia 2-0, de duminică, în urmă rămân șansele sporite ale naționalei de tineret de a merge la Euro 2019, dar și mesajul mobilizator al căpitanului Ionuț Radu, din vestiar, înainte de joc. Cel care, în vara acestui an, a fost transferat, pentru suma de 8 milioane €, de la Inter la Genoa, a dovedit calități de lider rar întâlnite pe aceste meleaguri. Asta după ce, la meciul Portugalia – România 1-2, băiatul deopotrivă pedepsit (în 2006, i-a murit sora mai mare cu 5 ani) și mângâiat de soartă, a apărat un penalty care a ținut în viață speranțele României de calificare la turneul final din Italia.

Transferat pentru 8 milioane €

Născut în București, Ionuț Andrei Radu, căpitanul naționalei de tineret a României, era al doilea copil într-o familie în care atât mama, cât și tatăl erau iubitori ai fotbalului. Sora sa mai mare cu 5 ani a murit la 14 ani din cauza unei boli a sistemului imunitar. Ionuț a început fotbalul la academia de tineret a FC Viitorul București, dar în 2005 a fost adus la juniorii FC Steaua.

În 2012, confruntat cu subfinanțarea echipelor de juniori de la Steaua, părinții au obținut declararea ca jucător liber de contract și l-au transferat la FC Dinamo București, deși avea oferte de la alte cluburi, alegând echipa bucureșteană deoarece doreau să-l păstreze aproape.

În 2013, Radu și-a luat zborul la Inter Milano, pentru ca în vara acestui an să dea lovitura: a fost cedat la Genoa. Știrea a făcut înconjurul lumii. Gardianul în vârstă de doar 21 de ani a fost transferat oficial pentru o sumă de transfer uluitoare pentru un necunoscut: 8 milioane €.

Penalty-ul apărat în meciul Portugalia – România 1-2



Iar înainte de jocul România – Bosnia 2-0, care asigură tricolorilor mici calificarea la turneul final, a ținut un discurs emoționat prin forța mesajului, în fața colegilor și a antrenorului Mirel Rădoi.





Devine legitimă întrebarea: cine este Ionuț Andrei Radu? Despre portarul în vârstă de 21 de ani, cel mai bine poate vorbi primul său antrenor, Ștefan Popa, fost fotbalist la Steaua și la Rapid.



Radu, primul din stânga, la dreapta antrenorului Popa

Ștefan Popa (60 de ani) s-a ajutat de 'Libertatea', la începutul activității la Viitorul București: 'În iunie 2002, am înființat școala de fotbal Viitorul București, pe terenurile de zgură de la stadionul «Lia Manoliu». La început, am avut doar doi copii, cei ai asociaților din firmă. Apoi, cunoscând-o pe doamna Dăescu, de la «Libertatea», am dat anunț în ziar în care anunțam că facem selecții pentru copiii născuți în anii 1996 și 1997. În primăvara anului 2003, la Viitorul București a venit și Radu. Era mic, blond… Aveam, în total, 15-16 copii'.

'L-am ajutat să-și crească personalitatea'

Ionuț Radu n-a fost dintotdeauna portar: 'Venise ca jucător de câmp. La vârsta aia, 6 ani, nu poți spune că vezi ceva deosbit la un copil. Eu l-am băgat în poartă. După câteva luni de antrenamente, i-am zis: «Tu, de mâine vii cu mănuși»! Timp de trei ani, de la 6 la 9 ani, pe copii nu i-am băgat la joc, în competiții, am făcut doar antrenamente. După aia, la 10 ani, au câștigat campionatul pe București, erau cei mai buni. La început, Radu nu prea juca, o făcea mai rar, căci era mai mic cu un an la grupa lui. Dar, l-am ajutat să-și crească personalitatea. Îi lăsam să dribleze, nu ca antrenorii de acum, care le interzic copiilor lucrul ăsta. Când i-a murit sora mai mare, care făcea karate, Radu n-a înțeles prea multe, fiind micuț, a trecut mai ușor peste moment. Acum, însă, văd că este tot mai afectat (n.r. – Radu evoluează cu un tricou imprimat cu chipul surorii sale; jucătorul mai are trei frați)'. La Viitorul București, Ștefan Popa i-a îndrumat pașii și lui Alexandru Dobre, legitimat la Bournemouth.

'Un fundaș zăpăuc'

'De ce am ținut să spun toat astea? Am vrut să știe lumea de unde vine acest copil. În plus, am orgoliul meu, am fost fotbalist la Steaua, la Rapid, căpitan la naționala de juniori a României. Eu i-am arătat calea lui Radu, dar și antrenorii de după mine au avut rolul lor. Am mers cu ei în Spania, la o competiția, iar după meci, trei scouteri de la Atalanta ne dădeau târcoale. Însă, nu toți l-au apreciat pe Radu. După perioada Viitorul București, copilul a fost luat de Steaua, care i-a dat drumul ușor. Apoi, nici Dinamo nu l-a apreciat. După un turneu în Italia, l-a lăsat pe să plece liber, la capătul unei partide cu un satelit al celor de la Inter Milano. Ca reflexe, Radu seamănă cu Vasile Iordache, cu care am fost coleg la Steaua. După atitudinea pe care o are, îl văd mare. Este iute, are agilitate. Îl băgam în poartă după antrenamente, la penalty-uri agăța mingile'.

A suferit un infarct

Ștefan Popa (foto) s-a revăzut, deunăzi, cu tatăl lui Radu, care deține un magazin de familie: 'Mă întreba ce ar fi fost fiul lui, dacă nu eram eu. I-am zis: «Un fundaș zăpăuc»! Eu nu vreau nimic de la copil, nici de la părinți, am vrut doar să spun toate astea'.

Ștefan Popa nu era de acord cu stilul adoptat de actualii tehnicieni de copii și juniori: 'Îi aleargă pe copii de îi năucesc, apoi, când să înceapă să joace fotbal, aceștia se lasă'. După ce a activat la lotul de juniori, ca 'secund' al lui Florin Cheran, Popa a lucrat la Chiajna. Acum, ajuns la vârsta de 60 de ani, s-a pensionat, după ce, acum patru ani, a suferit un infarct.